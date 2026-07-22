С 1 августа Социальный фонд увеличит пенсии работающих пенсионеров

Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Одновременно будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили не учтенные ранее средства.

Людям не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком.

Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

Уточнить количество коэффициентов можно в лицевом счете, запросив его через портал Госуслуг.

Источник: rg.ru.