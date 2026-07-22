Будем возводить с нуля

Более тринадцати лет назад на живописном берегу Суры в Шумерле появились окопы, землянки и блиндажи, ставшие основой для музея под открытым небом «Сурский рубеж».

В восстановлении исторических очертаний оборонительных сооружений приняли участие многие энтузиасты и неравнодушные люди, чьи усилия позволили сохранить память о героическом прошлом.

К сожалению, природа за прошедшее с того момента время взяла своё. Музей в лесном массиве подвергся серьёзным испытаниям. Минувшая очень снежная зима буквально раздавила все музейные постройки, даже те, что были установлены поисковым отрядом школы № 2 совсем недавно. Разлившаяся река снесла мост, реконструированный прошлым летом, тем самым отрезав нормальный переход к экспозиционной части.

Но поисковый отряд «Поиск» школы № 3 не намерен сдаваться. Недавняя экспедиция была посвящена оценке масштабов разрушений и разработке плана восстановительных работ. Силами педагогического коллектива школы была выкошена трава, собранные сухие ветки, убраны поваленные деревья, произведены работы по оценке повреждений и поиску уцелевших элементов.

Восстановление «Сурского рубежа» — задача не из лёгких, требующая совместных усилий. Поисковый отряд школы № 3 призывает всех неравнодушных присоединиться к этой благородной миссии. Любая помощь, будь то материальная поддержка, предоставление строительных материалов или личное участие в субботниках, будет неоценимой. Вместе мы сможем вернуть этому уникальному музею былую славу и сделать его доступным для будущих поколений!

Школа № 3.