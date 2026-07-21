С 21 июля вступают в силу новые правила назначения единого пособия

Одно из главных изменений касается подтверждения уважительных причин отсутствия дохода. Теперь к ним относится уход за нетрудоспособным близким родственником.

Для права на единое пособие семьям с детьми до 17 лет необходимо, чтобы у каждого трудоспособного члена семьи был официальный доход не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или обоснованная причина его отсутствия.

К таким причинам относится в том числе и уход за нетрудоспособным (человеком с инвалидностью или старше 80 лет).

Источник: rg.ru