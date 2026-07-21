Подписан Указ президента, закрепляющий особый статус профессии учителя на государственном уровне

Документ гарантирует непрерывное профессиональное развитие учителей, включая дополнительное образование и постоянное методическое сопровождение. Молодых педагогов, которые впервые приходят в школу, теперь обязательно будут сопровождать наставники.

Кроме того, учителя получат бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, учебным материалам и цифровым библиотекам, созданным за счет бюджета.

После 25 лет общего стажа педагогам будут присваивать звание «Ветеран труда». Не реже 1 раза в месяц — бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев.

Источник: rg.ru.

Фото: РИА Новости