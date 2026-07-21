Назван лучший оператор по качеству мобильной связи в Чувашии

Компания DMTEL провела исследование качества мобильной связи среди крупнейших операторов России: «Билайн», МТС, «МегаФон», Т2. Исследование проводилось в июне в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Козловке, Мариинском Посаде, Новочебоксарске, Цивильске, Шумерле и Ядрине, а также на автомобильных дорогах между ними.

Специалисты компании выполнили драйв-тесты на маршруте протяженностью около 1807 км. Эксперты провели 1600 голосовых тестов и около 3700 тестов передачи данных.

По интегральной оценке качества мобильной связи лучшим оператором в Чувашской Республике был признан Т2. Он продемонстрировал лучшие показатели по доступности и надежности звонков, число отказов в сети оператора в республике минимальное, а в Чебоксарах равно нулю. Также компания стала лидером по качеству голосовой связи и по показателям качества мобильного интернета. Согласно исследованию, в Чебоксарах средняя скорость загрузки данных в сети мобильного оператора составила 74,5 Мбит/с, в городах республиканского значения – 69,8 Мбит/с.

Вторую позицию в рейтинге заняла компания «Билайн», третью — «МегаФон», замыкающую — МТС.

Источник: Минцифры Чувашии.