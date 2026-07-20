Самозанятые получат первые выплаты по больничным листам в августе

Это будут участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявку о вступлении в январе этого года и начали перечислять взносы с февраля.

Программа добровольного страхования самозанятых стартовала полгода назад. Участвовать в ней могут работающие на себя граждане, которые применяют налог на профессиональный доход. Для этого необходимо подать заявление в Отделение СФР по Чувашии и делать взносы на страхование по временной нетрудоспособности. Размер выплат определяется выбранной страховой суммой (35 или 50 тысяч рублей), продолжительностью страхового стажа и периода участия в эксперименте. Самозанятый может получить выплаты по больничному листу спустя 6 месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов.

По действующим правилам взносы уплачиваются с месяца, следующего за месяцем регистрации в программе. Это значит, что участники эксперимента, которые присоединились к нему в январе, сделали первый взнос в феврале. По итогам июля у них появится право на получение выплат. В случае возникновения страхового случая в августе пособие будет рассчитано и перечислено. Выплаты поступят в августе после закрытия больничного листа. Когда у самозанятого возникнет право на больничный, Соцфонд сообщит об этом.

Проводимый эксперимент распространяет свое действие только на получение выплат по болезни и не касается декретных выплат, которые положены, например, во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.