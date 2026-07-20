Олег Николаев обсудил с Министром спорта России Михаилом Дегтяревым планы дальнейшего развития физкультурного движения в Чувашии

Сегодня в Доме Правительства состоялась рабочая встреча Министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева и Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Стороны обсудили развитие физической культуры и спорта в Чувашии и реализацию федеральных программ.

«За два года я увидел колоссальные перемены, а если оглянуться на шесть лет назад – масштаб преобразований просто поражает. Как спортивный регион Чувашия сегодня развивается стремительными темпами. Здесь создают инфраструктуру мирового уровня, готовят олимпийский резерв, вкладывают ресурсы в будущее. Уверен, вклад республики в общую победу России на международной арене будет только расти. За это – искренняя благодарность и самые добрые слова», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Руководитель регионарассказал, что в республике ведется системная работа, направленная на создание современной и доступной инфраструктуры для массовых занятий спортом, и одновременно реализуется ряд проектов для поддержки спортсменов высокого класса. По целому ряду ключевых показателей Чувашия входит в число лидеров Приволжского федерального округа и России.

Эффективность выстроенной в регионе системы подготовки подтверждают результаты спортсменов республики на международной и всероссийской аренах. В 2025 году 399 спортсменов Чувашской Республики вошли в состав национальных сборных команд России – это в 2,6 раза больше, чем в 2020 году. За прошедший год спортсмены республики завоевали более 2300 медалей, почти половина из которых – высшей пробы.

«Наша цель проста и ясна — достичь тех целей, которые поставил Президент страны. Это вовлечение людей в активный образ жизни, укрепление здоровья, создание условий для занятий как массовым, так и профессиональным спортом. И вносить свой вклад в развитие всего российского спорта. Мы последовательно движемся к этому, и каждый новый шаг приближает нас к общему успеху», – подчеркнул Олег Николаев.

Сегодня в регионе развивается 21 базовый вид спорта, и среди регионов ПФО Чувашия входит в тройку лидеров, став площадкой для проведения различных всероссийских соревнований. Значительная работа ведется по сохранению и развитию чувашской национальной борьбы «кĕрешӳ». Созданы центры компетенций на базе республиканских спортивных школ олимпийского резерва, открыты отделения в муниципальных спортивных школах, работает Центр единоборств «Кĕрешӳ». Ежегодно проводятся официальные первенство и чемпионат республики по кĕрешӳ, а соревнования включены в программу I и II Всемирных игр национальных видов единоборств.

После рабочей встречи состоялось вручение ведомственных наград. Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации награждены секретарь Чувашской республиканской общественной организации «Федерация лыжных гонок Чувашской Республики» Татьяна Иванова, а также заместитель директора по спортивно-массовой работе автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Восток» городского округа города Чебоксары Елена Сабирова.

Благодарность Министра спорта Российской Федерации получила заместитель директора автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.И. Игнатьева» Минспорта Чувашии Татьяна Рыбкина.

Спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено спортсменам МБУ ДО «Спортивная школа №1» г. Новочебоксарск Анастасии Алексеевой и Федору Белобородову, спортсмену республиканской общественной организации «Федерация пауэрлифтинга Чувашской Республики» Варваре Зайцевой, спортсмену Чувашского республиканского регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спортивного ориентирования России» Андрею Львову, спортсмену МБУ ДО «Спортивная-адаптивная школа» управления физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары Артуру Михайлову.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» присвоено тренеру-преподавателю МАУ ДО «Спортивная школа «Паттар» Батыревского муниципального округа Ильфаку Алееву.

Благодарностью Главы Чувашской Республики отмечен труд тренера-преподавателя АУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени А. И. Трофимова» Владимира Малькова.