Инициативы жителей помогают менять территорию к лучшему

В сельской местности в рамках программы «Ниме — народный бюджет», инициированной Главой Чувашии Олегом Николаевым, развернуты работы еще более масштабные, чем в городах. В 2026 году здесь реализуются 1553 инициативы жителей. Самым массовым направлением стал ремонт дорог и объектов инфраструктуры. Также в топ-5 вошли проекты по обеспечению населения чистой водой (ремонт водонапорных башен и сетей), по модернизации уличного освещения и по приведению в порядок территорий кладбищ.

В посёлке Мыслец ведутся работы по ремонту грунтовой дороги, ведущей к кладбищу. Подрядной организацией выступает ООО «ДПМК Шумерлинская». Общая стоимость контракта составляет 1,9 млн рублей. В рамках предусмотренных мероприятий планируется не только восстановить проезд, но и обустроить разворотные площадки, что повысит удобство и безопасность передвижения. Специалисты выполняют запланированные объёмы в соответствии с графиком.

Завершены работы по ремонту наружных водопроводных сетей на ул. Садовой в Ходарах. Теперь подача воды станет стабильнее. Это важно и для бытовых нужд сельчан, и для полива приусадебных участков в тёплый сезон. Работы выполнил подрядчик ИП Лаврентьев С.С. Сумма контракта составила 424,3 тыс. рублей.

О. Фомичева.