Можем создать что-то по-настоящему значимое для города

В этом году Дворец детского и молодёжного творчества вновь подаёт заявку на конкурс

«Ниме – народный бюджет»

«Мы хотим развивать наш город и уверены, что агротуризм сможет стать точкой роста для Шумерли. Это не просто модный тренд, а реальный способ привлечь молодёжь в родной город, создать новые возможности для образования и досуга», — выражает мнение своего коллектива директор ДДМТ Юлия Жданович. Проект, с которым инициативная группа выходит на конкурсный отбор, называется «АгрокванториУМ», и реализовывать его планируется на базе теплицы естественно-научного отдела, известного горожанам как бывшая станция юннатов.

Сегодня в студиях «Цветоводство» отдела 30 детей занимаются постоянно и в год более 200 — посещают в виде образовательных экскурсий и мастер-классов по растениеводству. Но здание теплицы сильно обветшало, материальная база требует серьёзного обновления. «Мы хотим не просто отремонтировать здание. Мы хотим создать на этом месте современную образовательную агролабораторию, где ребята смогут изучать агротехнологии, заниматься исследованиями, выращивать редкие растения, — рассказывает о проекте Юлия Жданович. — Здесь будет место для экскурсий, мастер-классов, развития агротуризма. Это пример того, как успешно развивается агрообразование по всей республике».

Чтобы проект «АгрокванториУМ» стал реальностью и получил финансовую поддержку из бюджета, шумерлинцы должны поддержать его своими подписями, а затем и голосами.

Справочно

В Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Шумерле в этом году по программе «Ниме – народный бюджет» реализуются 288 проектов. Это в 6 раз больше, чем годом ранее. Общая стоимость городских проектов превысила 1,17 млрд рублей, причем более 87 млн рублей из этой суммы — софинансирование со стороны самих жителей и местного бизнеса.

Подготовила Н. Владимирова.