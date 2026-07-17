17 июля 75 лет со дня основания отмечает строительное управление № 8

С июля 1951 года началась большая трудовая летопись коллектива, вписавшего немало ярких страниц в историю развития города и республики

Предприятие прошло огромный путь созидания: первые стройки, первые победы и люди, заложившие традиции строительного мастерства; и оно всегда следовало одному важному принципу — строить на шумерлинской земле на благо её жителей. Эта верность делу стала фундаментом всех будущих достижений. Руками работников СУ-8 создавалась инфраструктура города, возводились кварталы, формировавшие жилой облик Шумерли. Кроме жилья, силами управления были построены производственные цеха, железнодорожные вокзалы, школы, детские сады, объекты культуры и быта — всё то, что делает город живым, удобным и по настоящему родным для людей.

История строительного управления № 8 — это летопись труда и ответственности. В 1992 году управление прошло этап акционирования и в составе строительного треста № 3 достойно ответило на вызовы нового времени, сохранило производственный потенциал. А в 2000 году предприятие получило новое официальное наименование — дочернее общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 8» открытого акционерного общества «Строительный трест № 3». Эти перемены стали не разрывом с прошлым, а логичным продолжением пути: сохраняя традиции, СУ-8 уверенно осваивало новые форматы работы и шло вперёд.

75 лет — целая эпоха, и каждый объект, возведённый управлением, — это вклад в судьбу Шумерли и общую историю республики.

Особые слова признательности — ветеранам предприятия, тем, кто стоял у истоков, кто в непростых условиях закладывал трудовые традиции, передавал молодым специалистам секреты мастерства и воспитывал в них чувство ответственности перед профессией. Их опыт и преданность делу стали тем прочным фундаментом, на котором держится авторитет СУ-8 сегодня.

Юбилей — это время не только для воспоминаний, но и для новых устремлений. 75 лет истории дают право гордиться пройденным путём, но одновременно обязывают ставить перед собой ещё более масштабные задачи. Желаем строительному управлению № 8 новых значимых проектов, стабильной работы, внедрения современных технологий и постоянного совершенствования. Пусть каждый новый объект будет свидетельством вашего профессионализма, а репутация предприятия только укрепляется с каждым годом.

С юбилеем, коллеги! Желаем всему коллективу крепкого здоровья, благополучия. Пусть труд строителей всегда будет востребован и по достоинству оценён, а построенные вами здания служат людям долгие годы!

С уважением и искренними поздравлениями, коллектив АО «СЗ «Стройтрест № 3».



СУ-8 строит не только дома, оно строит историю

Неумолимо, стремительно бежит время. Вот и 75 лет строительному управлению № 8, которое внесло неоценимый вклад в становление города. Это промышленное и гражданское строительство,

объекты жизнеобеспечения города, школы, детсады, больницы. Много работало оно и на селе.

Вообще, карта строек обширна и выходит за пределы республики.

Строительный бум пришелся на годы бурного роста населения Шумерли. Мощная материально-техническая база коммунального хозяйства города, ввод в эксплуатацию городских очистных сооружений канализации, водоочистной станции, районной котельной, детских садов, большого количества жилья, объектов производственного назначения – всё это пришлось на время, когда СУ-8 руководил В.К. Пыжов (с 1968 по 1974 гг. и с 1986 по 1989 гг.). Вот что рассказывала о нем бывший начальник ПТО Т.Р. Фефелова: «Он по-настоящему любил Шумерлю и его главной целью было создание в городе строительного треста. Первым шагом к этому было начало строительства производственной базы СУ-8. И сразу же он переключился на разработку документации на строительство цеха по изготовлению деталей КПД. Но, стремясь расширить промышленный комплекс города, В.К. Пыжов никогда не забывал о самом человеке. И первое, что сделал он в 1968 году, будучи еще молодым 30-летним человеком, — построил временное жилье для строителей за счет титульных «временных зданий и сооружений», предусмотренных статьей сводного сметно-финансового расчета на развитие завода автофургонов. Так на окраине города возник временный жилой поселок под названием «Юнгородок». Впоследствии также усилиями В.К. Пыжова люди были переселены в благоустроенные квартиры, а поселок снесен».

К слову, для новой базы уже было готово всё: железнодорожный тупик, разгрузочная площадка с козловым краном, весовая, компрессорная, административно-бытовой корпус, пар — из соседней районной котельной. Предусматривался выпуск железобетонных изделий вплоть до панелей домостроения. Но пришли лихие времена, и всё пошло в разор. Потом этот объект был продан порецкому «ГиПОРу», который намеревался принимать гипсовый ангидрит, отгружать его и даже выпускать гипсокартон. Ничего из этой затеи не вышло. Увы, труды Пыжова оказались напрасными.

О простом рабочем заботился и профсоюз. «Роль профсоюзов в доперестроечное время была очень велика. Даже беглый просмотр сохранившихся профсоюзных документов того времени приводит в удивление, насколько всеохватна была его деятельность в жизни СУ-8, — вспоминала бывший председатель профкома СУ-8 О.Н. Лукьянова. — Это и основное производство, и охрана труда, и жилищные вопросы, и общественная работа, спорт, художественная самодеятельность, и оплата труда — словом всё, что касается быта и труда работников. Число членов профсоюза достигало 588 человек. Было два цехкома (детсад «Солнышко» и промбаза), 15 профгрупп. Проводились соцсоревнования между бригадами и участками. В 1968 году более 180 семей получили квартиры, распределение жилья было гласным — на заседаниях профкома с участием СТК».

…Начинаешь перебирать события, факты, вспоминать людей, с которыми приходилось встречаться и которые творили историю нашего города. В такой суматохе писалась книга «Шумерля глазами строителей». Но я доволен – книга удалась, хоть и не увидела свет. Ведь нет другой такой, где описаны подробности со ссылкой на документы, исторические справки, рассказы очевидцев.

«Вспоминаю один из своих объектов, которые мне довелось строить, — картофельный завод в Шумерле. Это один из 20 заводов-гигантов так называемой брежневской продовольственной программы, — поведал в 2020 году заслуженный строитель Чувашской Республики И.А. Береснев. — Работа шла ударными темпами, помню, рекорд приема бетона в сутки был 102 кубометра. Это при таком-то бетонном узле в СУ-8! А еще одновременно шло строительство трех кирпичных домов. В основном на бетонном и растворном узлах работали женщины. Памятник им надо поставить за их труд! Но в 1994 году всё стихло. Проезжая сейчас мимо завода, с грустью думаю: нужно ли всё это было? А все-таки хочется вернуться в то время, когда были молодой задор и вера в будущее».

Я благодарен нашим неутомимым краеведам А.Н. Пояндаеву, Н.О. Кондратьеву, Н.М. Адёру, бесценные материалы которых использованы в книге. Пользовался и трудами краеведов из Четай, Порецкого, Калинина, Штанаш, Ибресь. Книга не вышла по разным причинам, лишь в единственном экземпляре хранится в модельной библиотеке округа. Дожидается лучших времён и будет использована в написании путеводителя по шумерлинскому краю. В нем будет рассказано об истории становления Шумерли, описаны в виде маршрутов основные объекты, расшифрованы названия «Юнгородок», «Камчатка», «Туванская дорога» и другие. Задумка неплохая, наработки есть. И, считаю, нужно «поднять на уши» пишущую братию, учителей, Совет ветеранов, молодых шумерлинцев – чтобы сохранить историко-краеведческий материал. Время велит.

Вот, к примеру, история одного из красивых зданий города — бывшего горкома КПСС. Оно было построено СУ-8 в 1953 году в стиле неоклассицизма. Причем все работы велись вручную, лепнина готовилась на месте. Перекрытия были деревянные, сейчас их заменили на металл.

Но вернемся от прошлого к настоящему. Самое заветное желание нынешнего поколения строителей – это строить! Новые дома, новые объекты соцкультбыта. «Старожилы СУ-8 с содроганием вспоминают о лихих девяностых. Руководство стройтреста № 3 и СУ-8 искало и находило работу за пределами республики, удалось сохранить костяк предприятия. Как в кошмарном сне, вспоминают сегодня люди безденежье, дефицит и нормированный отпуск товаров, свой магазин… К счастью, всё это в прошлом. Хотя и сегодняшние заботы простыми не назовешь, — рассказывает директор СУ-8 А.А. Кирюшин. — В Шумерле пока нет больших объемов, где можно было бы занять персонал. Поэтому для сохранения кадров генеральный директор стройтреста № 3 В.П. Семенов делает всё возможное для обеспечения работой наших каменщиков и отделочников. Мне же остается поблагодарить всех работников за хорошую работу и пожелать здоровья и удачи во всех делах».

А с какой гордостью говорят строители о своих детищах! На страницах газеты «Вперёд» в 2019 году ветеран СУ-8 Ф.П. Гулящев писал: «Наступает новый год. Зажигаются огни в новом доме № 11 по улице Маршала Жукова. Теперь даже трудно представить, что там было совсем недавно: заросли клена и репейника, самовольная свалка, хлам от старого дома, разные сараи… И это в самом центре города! Не верилось и самим строителям, что в такой тесноте можно было развернуть стройплощадку, разместить кран, принимать грузы… Однако получилось, и это место не узнать. …Значит, ДООО «СУ-8» еще живо, может строить и будет строить благодаря стараниям АО «СЗ «Стройтрест № 3», его генерального директора В.П. Семенова, который всеми силами старается сохранить свое дочернее предприятие».

Строительство было и остается одной из самых тяжелых отраслей. Хотя и появились новые технологии, техника нового поколения, другие материалы, но доля нелегкой работы очень велика. Низкие температуры, сквозняки, сырость, снег, дожди — все эти факторы испытывают на себе наши строители и сегодня. Мешки с цементом, перекиданные тонны песка… Лом, кувалда, носилки — никуда ещё не девались. Я это вижу каждый день и удивляюсь выносливости людей, с большим уважением отношусь к их труду.

От всей души поздравляю всех работников СУ-8 с юбилеем и с наступающим Днем строителя! Здоровья вам и вашим семьям, надежды на лучшее, добрых друзей на ваших путях-дорогах!

А. Лосев.

Историческая справка