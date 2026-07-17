Центральную улицу ждёт перезагрузка

Как заметили шумерлинцы, на прошлой неделе начался ремонт дороги на улице Маршала Жукова. Участок, который будет обновлен, начинается от пересечения с улицей Францева — и до улицы Дзержинского.

Подробностями ремонтных работ с нами поделился заместитель начальника управления

строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шумерлинского муниципального округа Павел Бажайкин.