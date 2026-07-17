Центральную улицу ждёт перезагрузка

Как заметили шумерлинцы, на прошлой неделе начался ремонт дороги на улице Маршала Жукова. Участок, который будет обновлен, начинается от пересечения с улицей Францева — и до улицы Дзержинского.
Подробностями ремонтных работ с нами поделился заместитель начальника управления
строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шумерлинского муниципального округа Павел Бажайкин.
- Павел Николаевич, улица Маршала Жукова, пожалуй, давно ждала обновления…
- Да, действительно, эта улица — одна из центральных транспортных артерий города, по ней ежедневно проходит большой поток как личного, так и общественного транспорта, немалый поток пешеходов… В плане комфорта и безопасности обновление улицы, безусловно, необходимо всем — и автомобилистам, и пешеходам.
- Каков основной перечень предстоящих работ?
- Подрядная организация ООО «ДорТех» к работам приступила со снятия старого асфальтового покрытия и бордюров. Это первый этап работ, который в дальнейшем позволит уложить качественное дорожное полотно. Текущий ремонт дороги включает ремонт дорожного покрытия, ремонт тротуаров и примыканий к ним, восстановление пандусов, установку бордюров. Также будут отремонтированы верхние части колодцев — люки и крышки. Надеемся, что все произведенные работы позволят обеспечить долговечность результата.
- Каков объем финансирования проекта и сроки работ?
- По итогам торгов объём финансирования составил 36 млн 221 тыс. рублей. Средства выделены из консолидированного бюджета. Окончание работ – до 1 августа 2026 года.
- Как ремонт скажется на движении транспорта?
- Мы стараемся минимизировать неудобства. Работы организованы поэтапно: сначала будет ремонтироваться одна сторона проезжей части, затем — другая. На время ремонта будет действовать временная схема движения, установлены информационные щиты, заранее размещены объявления в социальных сетях и на сайте администрации.
- Наверняка горожанам необходимо быть осторожными в период проведения работ?
- Хочу попросить жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ремонт дорог — это всегда определенный дискомфорт, но цель у нас общая: сделать город уютнее и безопаснее. В связи с работой спецтехники необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Соблюдать скоростной режим, требования временных дорожных знаков. По возможности заранее планировать пути объезда.
Результат этих работ должен прослужить много лет, и наша общая задача — приложить все усилия, чтобы он соответствовал самым строгим критериям и стандартам.
- Спасибо за информацию. Ждём преображения!
О. Дмитриева.