Проект успешно реализован

Во дворе дома № 28 на улице Ленина появилось новое асфальтовое покрытие. Исчезли ямы и неровности, передвигаться стало безопаснее и пешеходам, и водителям. Работы выполнены ИП Александровым В. К. Стоимость проекта составила 3,1 млн руб.

Такие проекты наглядно показывают, как важно учитывать мнение горожан: именно жители решают, какие территории нуждаются в преображении в первую очередь. Программа «Ниме — народный бюджет» — это реальный инструмент улучшения городской среды, который работает на благо каждого.

О. Фомичева.