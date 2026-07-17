Отметили День деревни

11 июля в Синькасах прошёл замечательный праздник, который собрал жителей всех поколений, чтобы вспомнить историю и сказать друг другу тёплые слова.

Сельчане и гости собрались на торжественную часть у сцены автоклуба. Всех поприветствовали начальник Торханского территориального отдела Алина Сергеева, депутат окружного Собрания Алина Васильева и и.о. первого зам. главы администрации округа Даниил Тихонов. Были вручены благодарности от имени председателя Государственного Совета республики Леонида Черкесова, благодарственные письма администрации округа и письмо от ЗАГСа. Слова признательности были адресованы тем, кто вносит неоценимый вклад в развитие деревни, — от старейшин до самых маленьких её жителей. Самым трогательным моментом стало чествование семейных юбиляров: 55 лет совместной жизни отметила семья Матвеевых. Также поздравления получили пары с 45-, 40- и 35-летним стажем. Подарки вручили самой юной жительнице — Александре Концовой и самой мудрой — Лидии Васильевой. Отдельное спасибо сказали тем, кто варил шурпе и пиво, помогал накрывать столы.

Праздничная программа продолжилась концертом. На сцене выступила творческая группа передвижного клубного учреждения: Ирина Кушниренко, Наталья Горбунова, Елена Десницкая, Михаил Тихонов, Валентина Кулиш, Владимир Тимофеев и детская танцевальная студия «Артошка». Настоящим подарком стало выступление мужского ансамбля «Алтӑр Ҫӑлтӑр» из Кожар-Яндобы Вурнарского округа.

Этот день стал настоящим праздником дружбы, взаимопомощи и единства.

ИРЦК Шумерлинского округа.

Не только праздник, но и забота о здоровье

Республиканская инициатива «Шаг к здоровью» пришла в деревню Синькасы и жители активно ею воспользовались. В выездной бригаде работали врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-оториноларинголог и врач-офтальмолог. Команда медиков была готова ответить на любые вопросы и помочь каждому, кто решил уделить внимание своему самочувствию.

Всего пункт здоровья посетили 85 человек — высокая активность жителей показывает, насколько востребованы такие выездные приёмы. По итогам приёма одного пациента направили на дообследование по подозрению на сахарный диабет, ещё 2 — по подозрению на заболевание щитовидной железы. У 6 пациентов выявлено повышенное внутриглазное давление, у 28 человек зафиксировано повышенное артериальное давление, а у 15 — индекс массы тела более 30. Лекцию по профилактике аллергических заболеваний прослушал 31 человек. Для многих визит в мобильную поликлинику стал первым шагом к заботе о себе и своем здоровье.

Шумерлинский ММЦ.

Справочно

17 июля проект «Шаг к здоровью» приедет в Ходары (с 11.00 до 16.00), 25 июля – в Пинеры (с 10.00 до 15.00), 28 июля – в Торханы (с 8.00 до 16.00, к команде врачей Шумерлинского ММЦ присоединятся специалисты МНТК Микрохирургия глаза им. академика С. Н. Федорова).