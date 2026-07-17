Меры поддержки семей с детьми: актуальные возможности

13 июля на еженедельном совещании в администрации Шумерлинского округа был рассмотрен комплекс мер социальной поддержки многодетных и малоимущих семей — от обеспечения жильём и земельными участками до новых выплат и льгот.

Поддержка в обеспечении жильём

Сектор учёта и распределения жилья администрации округа оказывает две ключевые услуги: государственную — по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей (имеющих 5 и более несовершеннолетних детей) и муниципальную — по принятию на учёт граждан, нуждающихся в жилом помещении. Многодетным семьям, состоящим на учёте как нуждающиеся в жилье, выдаётся именной жилищный сертификат. Он подтверждает право на единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилья, финансирование осуществляется за счёт бюджета Чувашской Республики. Малоимущие граждане (семьи) обеспечиваются жильём по договорам социального найма в порядке очерёдности. Средства на это выделяются из бюджета Шумерлинского муниципального округа.

На текущую дату на учёте состоят 9 многодетных семей с пятью и более детьми, вставших на учёт с 2025 года. Малоимущих граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий, на учёте не числится.

Земельные участки и альтернативные выплаты

С 2011 года многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность. С начала действия закона на учёт поставлено 615 многодетных семей, из них 283 семьи обеспечены участками общей площадью 104,2 гектара.

Для тех, кто предпочитает денежную компенсацию, предусмотрена выплата в размере 250 тысяч рублей. Этой возможностью воспользовались 11 семей. Выплату можно направить на приобретение жилого помещения или строительство дома, на погашение ипотечного кредита. Условие для получения выплаты — семья должна состоять на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

321 семья ещё не обеспечена земельными участками. В 2026 году многодетным семьям предоставлено 8 земельных участков (7 — для индивидуального жилищного строительства, 1 — для ведения личного подсобного хозяйства). До конца года планируется выдать ещё 5 участков.

Кроме того, многодетные семьи, воспитывающие трёх и более детей до 18 лет, освобождаются от уплаты земельного налога на 3 года со дня предоставления участка.

Новые и действующие выплаты и льготы

С 1 июля 2024 года многодетные семьи могут воспользоваться льготой по оплате жилья и коммунальных услуг. Для этого необходимо: иметь удостоверение многодетной семьи, выданное в Чувашской Республике; чтобы среднедушевой доход семьи не превышал величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в республике на год обращения; быть зарегистрированной как малоимущая семья и включённой в соответствующий регистр.

Ещё одна значимая мера поддержки — республиканский материнский капитал. Его средства можно использовать в том числе на покупку автомобиля. Этой возможностью уже воспользовались 76 семей (в 2025 году — 36 семей, в 2026 году — 6 семей).

С 1 октября 2025 года введена единовременная выплата не менее 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей в молодой семье (возраст родителей до 35 лет), если ребёнок родился начиная с 1 января 2025 года.

Поддержка образования и повседневных нужд

Малоимущим семьям предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы один раз в календарный год на весь период обучения детей. В 2026 году размер выплаты составляет 15168 рублей. Заявление можно подать через Единый портал госуслуг или в МФЦ.

Многодетные семьи могут компенсировать 50 % стоимости обучения детей в техникумах и вузах. Компенсация назначается при соблюдении ряда условий: семья имеет статус многодетной; ребёнок обучается очно в период с 2025 по 2028 годы; образовательная организация расположена на территории Чувашской Республики. Компенсация предоставляется на весь период обучения.

Социальный контракт и новая ежегодная семейная выплата

Социальный контракт — это мера поддержки, направленная на повышение доходов семей. В отличие от традиционных пособий, он предполагает активные действия гражданина для выхода из сложной жизненной ситуации. Программа разрабатывается индивидуально и может включать поиск работы, переобучение, открытие собственного дела (самозанятость или ИП), ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации.

С 2026 года в России введена новая мера поддержки — ежегодная семейная выплата. Она предназначена для семей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок обучается очно) и низким уровнем дохода. Выплата назначается один раз в год по заявлению. Приём заявлений продолжится до 1 октября 2026 года через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Отделения СФР по Чувашии. Условия получения: родители и дети должны иметь российское гражданство, постоянно проживать в России и быть налоговыми резидентами РФ; у родителей должен быть официальный доход от трудовой, иной профессиональной или предпринимательской деятельности с уплатой НДФЛ.

Сертификаты на квадратные метры

На прошедшей неделе трем многодетным семьям, которые состоят на учете в качестве

нуждающихся в жилом помещении, были вручены жилищные сертификаты.

С этим замечательным событием шумерлинцев поздравила врип главы округа Ольга Краснова.

Семьи, каждая из которых воспитывает пять и более несовершеннолетних детей, получили право на единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. Общая сумма, выделенная на эти три сертификата, составила впечатляющие 16,4 млн рублей.

Источник: shumer-mo.cap.ru.