Маэстро чувашской графики

2 июля исполнилось 105 лет со дня рождения Петра Владимировича Сизова, уроженца д. Торханы Ядринского уезда (ныне Шумерлинского муниципального округа), заслуженного художника Чувашской АССР, народного художника Чувашской Республики, члена Союза художников СССР, лауреата Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства.

В 1936—1940 гг. Петр Сизов учился в Алатырской художественно-граверной школе, которая была первой в Чувашии и одной из первых в стране, созданной для подготовки профессиональных художников-графиков. В 1940—1943 гг. работал художником Чувашского книжного издательства. Затем 2 года служил в Советской Армии, а после демобилизации в 1945 г. вернулся на прежнее место работы, где проработал до 1991 г.

За эти годы создал обширную галерею портретов деятелей чувашской литературы, искусства и науки, тематические графические серии и живописные полотна, посвященные современной Чувашии и ее истории. Внес большой вклад в развитие чувашского агитплаката и газетно-журнальной графики. Главной в его многогранном творчестве была работа по оформлению поэмы К.В. Иванова «Нарспи» и созданию графических серий по мотивам этого произведения.

Петр Сизов был человеком одаренным от природы — имел только 2 класса образования, так как недоучился в Алатыре из-за материальных трудностей. Талант художника раскрылся благодаря обучению во Всесоюзном народном университете искусства. А еще он обладал идеальным музыкальным слухом и на дружеских вечеринках поражал гостей красивым пением.

П. В. Сизова не стало 6 июля 1996 г. Похоронен в Чебоксарах.

Как у каждого человека искусства, за всю трудовую жизнь у П. Сизова накопились рисунки, зарисовки, чертежи, записи. Он хранил их дома. Но потом архив мастера был найден вне дома совершенно случайно: чебоксарец Николай Тюряхин не прошел мимо большого чемодана, набитого почетными грамотами, благодарностями, которых был удостоен художник Петр Сизов. Тут же были и эскизы, иллюстрации. Он передал работы в Художественный музей. Так были сохранены уникальные изобразительные документы великого мастера, наследие которого еще долго предстоит изучать искусствоведам. Хранитель графики Чувашского государственного художественного музея В. Бобров считает, что благодаря этой находке можно проследить весь путь творческих поисков художника, ранее в коллекции музея был всего лишь один подготовительный рисунок – иллюстрация к главе «Красная девица» 1968 г. В найденной папке – рисунки, выполненные в технике тушь, гуашь и включающие все варианты иллюстраций. Приятным сюрпризом стали три варианта суперобложки книги «Нарспи». Они показывают, насколько сильно изменилась трактовка образа главной героини в процессе подготовки к печати. Приятной неожиданностью стали рисунки к изданию 1994 г. Есть образцы, которые вообще не представлены в музее.

В папке оказались также 22 произведения станковой графики – от карандашных набросков до портретов и сюжетных композиций, выполненных в технике акварели. Благодаря этому дару коллекция работ П. Сизова в музее увеличилась в два раза.

…Когда-то в 1990-е на остановке «Улица Дзержинского» в Чебоксарах мне указали из окна троллейбуса на человека и сказали, что это художник Петр Сизов, который рисует картины к книге «Нарспи». Я увидела неспешно шедшего скромного мужчину в темном пальто, держащего подмышкой картину в раме, сосредоточенного в глубоких мыслях. Это был мастер, о простоте и величии которого я узнала спустя более чем 30 лет.

Е. Ермилова, к.ф.н., вед. архивист отдела ГАСИ Чувашии.