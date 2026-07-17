Всё решил поединок

В Шумерлинском округе состоялся открытый турнир по классическим шахматам «Летний кубок — 2026»

Основная борьба за победу развернулась между шумерлинцами Светланой Трофимовой и Александром Никифоровым, которым ещё и выпало играть между собой в последнем туре. Именно очный поединок последнего тура всё решил. Светлана подходила к нему с преимуществом и её устраивала ничья. Два с половиной часа, более 100 ходов Александр Никифоров пытался заставить соперницу ошибиться, но та выстояла и завоевала кубок!

Александр Никифоров завоевал «серебро» турнира. Геннадий Стожаров (тоже Шумерля) победил прямых конкурентов в борьбе за 3 место и завоевал «бронзу». Шумерлинцы Сергей Иовлев и Владимир Добровольский заняли 4 и 5 места.

Завоевал «бронзу»

6-9 июля в Уфе состоялась Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в трех дисциплинах: дартс, спортивное ориентирование и плавание.

В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из 26 регионов России. Чувашскую Республику представил воспитанник Дворца детского и молодёжного творчества Максим Волков. В дартсе (одиночный разряд) он завоевал бронзовую медаль, уступив спортсменам из Нижегородской и Тверской областей. Также наш спортсмен принял участие в новой для себя дисциплине – в спортивном ориентировании — и занял 5 место.

Устремлённые в небо

С 1 по 6 июля в Самаре проходили масштабные соревнования по авиамоделированию: Всероссийская научно-техническая олимпиада среди учащихся в номинации «Кордовые модели» и чемпионат и первенство России по авиационным кордовым моделям в классе F4B.

Эти соревнования стали частью Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли — 2026», в них участвовали около 100 спортсменов из Самарской, Челябинской, Нижегородской, Ленинградской, Оренбургской, Московской, Кировской областей, Краснодарского края и Чувашии. Нашу республику в составе сборной представляли 11 воспитанников из новочебоксарского Центра развития творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова и шумерлинского Дворца детского и молодежного творчества.

Соревнования проходили в классах скоростных, пилотажных, гоночных моделей и моделей-копий самолетов, в двух возрастных категориях – 10-13 и 14-18 лет, а также в теоретической части олимпиады, состоявшей из 17 технических вопросов.

Воспитанник секции «Вертикаль» Александр Шлифанов занял 2 место в классе моделей-копий в категории 10-13 лет. Он выступал с копией ближнего бомбардировщика ЯК-6, который во время Великой Отечественной войны выпускали на Шумерлинском заводе № 471.

ДДМТ.