А школа продолжает жить!

Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!

(Н. Некрасов)

Лариса Михайловна Полякова

Имя Ларисы Михайловны хорошо известно многим жителям Шумерли. Более двадцати лет она возглавляла один из самых непростых социальных объектов города — детский дом «Ёлочка». Но для нас, её учеников, она навсегда осталась любимым учителем биологии и замечательным классным руководителем.

После окончания химико-биологического факультета Чувашского государственного педагогического института, который она окончила с отличием, Лариса Михайловна пришла работать в нашу школу. Здесь преподавала биологию, а затем еще стала завучем по организационной и внеклассной работе. Уже тогда ярко проявились её организаторские способности, творческий подход и позитивная энергия. Школа успешно выступала на городских смотрах и конкурсах, занимала призовые места, а лучшие ученики вместе с Ларисой Михайловной представляли её на республиканских мероприятиях в Чебоксарах.

Как классный руководитель она умела увлечь и объединить ребят. Мы ходили в походы, участвовали в различных конкурсах. За высокие результаты по сбору металлолома и макулатуры наш класс был награждён поездками в Ульяновск и в село Шоршелы — на родину лётчика-космонавта Андрияна Николаева. Наш кабинет считался одним из самых красивых и уютных в школе. По просьбе Ларисы Михайловны мы выращивали дома цветы и приносили их в кабинет, ухаживали за растениями, в классе была живая зеленая стена. Особой гордостью была наша стенгазета, которая неоднократно занимала первые места в школьных конкурсах. Материалы для неё готовили все вместе: художником был Юрий Петров, ученики подбирали интересные статьи и заметки, а главным редактором оставалась Лариса Михайловна.

Уроки биологии запоминались надолго — Лариса Михайловна объясняла материал настолько понятно и увлекательно, что многие темы усваивались прямо на уроке. Она никогда не ругала за неудачи, а старалась поддержать и помочь каждому ученику. Нас называла ласковыми, шутливыми именами из мира флоры и фауны — «амёбушки», «дракончики», «братцы кролики». Молодая, энергичная, жизнерадостная, она настолько заражала нас своим энтузиазмом, что мы тянулись за ней, как цветы тянутся к солнцу. Её идеи, одна другой интереснее, увлекали нас в мир открытий, фантазии и творчества. Мы были готовы следовать за ней куда угодно, потому что знали: впереди нас ждёт что-то удивительное, фееричное и по-настоящему волшебное. Мы не только любили своего классного руководителя, но и старались быть на неё похожими. У нас с Ларисой Михайловной была одинаковая фамилия. Я копировала ее роспись из своего дневника с надеждой так же красиво расписываться в будущей жизни. С тех пор прошли десятилетия. Наступило будущее, я поменяла фамилию. Но я по-прежнему расписываюсь фамилией моей любимой учительницы. Наверное, это маленькое свидетельство того, насколько сильным было её влияние на нас.

В памяти учеников сохранился трогательный случай, который ярко характеризует человеческие качества нашей классной. Одна из наших одноклассниц тяжело заболела и долгое время находилась в больнице. Лариса Михайловна навещала её, поддерживала, общалась с мамой, помогала не терять уверенности в себе и веры в выздоровление. Она переживала за своих учеников искренне, всем сердцем, проявляя заботу и участие, словно родная мать.

В 1978 году Ларису Михайловну перевели на работу в детский дом «Ёлочка». Мы очень скучали по любимому учителю. Чтобы повидаться с ней, некоторые из нас местом прохождения летней практики после 9 класса выбрали именно детский дом. Каждый день приходилось добираться туда рано утром и возвращаться поздно вечером, но желание быть рядом с Ларисой Михайловной было сильнее любых трудностей. Там мы увидели её уже в роли руководителя — строгого и требовательного, никому не дававшего поблажек, но при этом остававшегося справедливым и чутким. Она не была мягкой. У нее была способность поставить на место, даже если говорила ласково. Многие годы спустя выпускница нашей школы работала под её руководством и вспоминает, что Лариса Михайловна всегда умела поддержать, помочь советом и делом. Она была человеком большой души, способным отдать последнее тому, кто нуждался в помощи. Стремясь глубже понять особенности детского развития и воспитания, Лариса Михайловна получила образование в области психологии. Эти знания впоследствии оказались особенно востребованными в её работе руководителем детского дома.

Под её руководством детский дом «Ёлочка» неоднократно становился одним из лучших в стране. Неслучайно дети и сотрудники называли её мамой. Она первой приходила на помощь, поддерживала и морально, и материально, искренне переживала за каждого воспитанника и сотрудника. Под руководством Ларисы Михайловны детский дом заметно преобразился. Она сумела изменить не только организацию работы учреждения, но и саму атмосферу жизни воспитанников. Постоянно улучшались условия проживания детей, создавался уют, максимально приближённый к домашнему. Внимание уделялось каждому ребёнку: сложилась система индивидуального подхода, учитывающая особенности характера, интересы и жизненные обстоятельства воспитанников. Большое значение Лариса Михайловна придавала подготовке детей к самостоятельной взрослой жизни. Благодаря её настойчивости, профессионализму и любви к своему делу учреждение получило статус смешанного детского дома, что открыло новые возможности для воспитания и социальной адаптации детей.

Все эти достижения стали результатом многолетнего самоотверженного труда, высокого профессионализма, отзывчивости и большого сердца Ларисы Михайловны. За многолетнюю добросовестную работу она была награждена почётными грамотами Министерства образования Чувашской Республики и Министерства образования Российской Федерации, удостоена звания «Заслуженный учитель Чувашской Республики».

Хотя Лариса Михайловна работала с нашим классом сравнительно недолго, память о ней мы пронесли через всю жизнь. Мы благодарны судьбе за то, что были её учениками. Её доброта, энергия, любовь к людям и своей работе стали для многих из нас важным жизненным ориентиром.

От всей души желаем Ларисе Михайловне доброго здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, благополучия и долгих лет жизни!

С. Семенова (Полякова), выпускница школы № 7 1980 г.

Продолжение следует.