Штаб общественного наблюдения за выборами в Чувашии укрепляет сотрудничество с некоммерческими организациями

Сегодня, 16 июля на площадке ГТРК «Чувашия» состоялось подписание соглашений о взаимодействии между Штабом общественного наблюдения за выборами и с общественными организациями. Партнерами Штаба стали Чувашская республиканская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» и Чувашская республиканская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ключевая задача совместной работы — консолидировать усилия в обеспечении прозрачности и легитимности избирательного процесса, защитить избирательные права граждан и оперативно реагировать на возможные нарушения. В рамках сотрудничества стороны планируют проводить взаимные консультации, обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты по подготовке общественных наблюдателей.

Соглашения закрепляют взаимодействие сторон по вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, а также установление партнерских отношений в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов.