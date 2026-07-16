Чебоксарский филиал МНТК выполнил уже 24 000 операций в 2026 году

Шестьдесят пять лет назад в Чебоксарах молодой врач Святослав Фёдоров впервые в СССР имплантировал искусственный хрусталик, подарив зрение пациенту, прежде обречённому на слепоту.

Сегодня, спустя десятилетия, дело Фёдорова живёт и развивается с такой силой, что масштабы доступной офтальмологической помощи бьют исторические рекорды. Новым подтверждением тому стала свежая статистика: только с начала 2026 года Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» выполнил уже более 24 000 высокотехнологичных операций для граждан России.

Доступность самой современной офтальмологии для каждого жителя страны остаётся главным приоритетом всей системы МНТК, основанной академиком Фёдоровым. На сегодняшний день в филиалах МНТК проводится более 30% всех операций при катаракте, выполняемых в Российской Федерации, а по целому ряду сложнейших нозологий на долю центров приходится свыше 70% объёмов высокотехнологичной медицинской помощи. За этими цифрами стоят 11 суперсовременных федеральных медицинских центров, почти 5,5 тысяч врачей и колоссальный объём хирургии — только в 2025 году в операционных филиалов МНТК было выполнено более 470 тысяч операций, что почти на 22% превысило показатели предыдущего года.

Каждый филиал МНТК — это не просто клиника, а мощный высокотехнологичный хаб, соединяющий практическую медицину, науку и образование. Здесь не только лечат, но и ведут исследовательские проекты, создают инновационные технологии, курируют региональные офтальмологические службы и готовят новое поколение специалистов: от ординаторов до практикующих врачей.

Возглавляет эту грандиозную систему заслуженный врач России Дмитрий Геннадьевич Арсютов. Символично, что и он — уроженец Чебоксар, города, где родился первый отечественный искусственный хрусталик и где в октябре 1987 года открылся самый первый филиал сети — Чебоксарский. Именно этот филиал стал флагманом реализации главного фёдоровского завета: передовая медицина не должна быть роскошью. Даже в самые трудные 90-е годы, когда государственное финансирование практически отсутствовало, чебоксарские врачи находили возможность оперировать пациентов бесплатно, непрерывно обновляя оборудование и осваивая новые направления.

Сегодня Чебоксарский филиал — это почти два миллиона принятых пациентов (больше, чем всё население Чувашии) и свыше девятисот тысяч операций.

В 2025 году Правительство РФ выделило дополнительно более 60 млрд рублей для оказания медицинской помощи для граждан в федеральных центрах, в том числе, специализированной и высокотехнологичной. Стоит отметить: ещё никогда в России не выполнялось такое количество высокотехнологичных операций по различным направлениям: в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, трансплантации органов, травматологии, ортопедии, офтальмологии и онкологии.

Благодаря дополнительному финансированию в Чебоксарском филиале МНТК в 2025 году было проведено рекордное количество операций — более 45000, в основном, абсолютно бесплатно для пациента.

В 2026 году количество квот ещё выше, практически на 14%.

В Чебоксарский филиал МНТК “Микрохирургия глаза” приезжают пациенты из более чем 80 субъектов страны. Помимо головного центра в Чебоксарах открыты региональные отделения в Саранске, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде, с ближайшей перспективой открытия отделения в Казани.

«Цифра в 25 000 бесплатных операций за полгода — не просто статистический рубеж, — подчеркивает генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза», заслуженный врач России Дмитрий Геннадьевич Арсютов. — Это зрение и полноценная жизнь для десятков тысяч людей, которые получили помощь самого современного уровня. Повышение квот по Программе госгарантий позволяет нам неуклонно следовать главному принципу, заложенному Святославом Фёдоровым: высокие технологии должны быть доступны каждому гражданину нашей страны».

Система МНТК продолжает держать курс, заданный её основателем: стирать барьеры между федеральной наукой и повседневной медицинской практикой, оставаясь национальным лидером в лечении катаракты, глаукомы, патологий сетчатки и других тяжёлых заболеваний глаз.

Справочно

Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова» Министерства здравоохранения России — федеральный медицинский центр, флагман офтальмологии в Приволжском федеральном округе. Это первый филиал в системе МНТК “Микрохирургия глаза”, он был открыт 27 октября 1987 года.

Центр уже более 39 лет оказывает специализированную и высокотехнологичную помощь пациентам не только из всех регионов России, но и из стран дальнего и ближнего зарубежья. За эти годы диагностическое обследование здесь прошли почти 2 миллиона человек.

В 2025 году в центре была оказана помощь рекордным 95 000 пациентов, было проведено 45 000 операций, что вывело МНТК–Чебоксары в абсолютные лидеры по объёмам медицинской помощи в Приволжском федеральном округе. При этом порядка 75% операций было выполнено в рамках Программы государственных гарантий оказания медицинской (в т.ч. высокотехнологичной) помощи, т.е. бесплатно для пациента.

Чувашинформ.рф.

Фото из сообщества ВКонтакте «МНТК «Микрохирургия глаза» Чебоксарский филиал.



