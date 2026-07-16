Музей Победы ищет потомков погибших советских военнопленных

Центр сохранения памяти о советских военнопленных, инициированный Музеем Победы в Москве, занимается поиском и восстановлением имён советских солдат и офицеров, погибших в нацистских концлагерях на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Исследовательский проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Одной из ключевых задач центра является поиск родственников погибших в нацистском плену красноармейцев. Сотрудники Музея Победы отправляют запросы и списки с именами и фамилиями в архивные службы различных регионов нашей страны с просьбой оказать содействие в поиске потомков военнопленных. Так, был отправлен запрос в Государственный архив современной истории Чувашской Республики с просьбой оказать содействие в поиске ныне живущих родственников погибших земляков и направить списки главам местного самоуправления соответствующих городских и муниципальных округов.

«После публикаций в региональных СМИ в наш центр приходят письма. Мы уже получили положительные отклики из Республики Башкортостан, Бурятии, Чеченской Республики и других регионов. Надеемся, что родственники выйдут с нами на связь и установят судьбы своих без вести пропавших родных. Наша цель — создание открытой электронной базы данных с информацией о советских военнопленных», — подчеркивает учёный секретарь Музея Победы Борис Чельцов.

Всего в списке 34 имени красноармейцев, которые были призваны в Чувашии и погибли в немецком плену:

Авдонин Никанор Семёнович, 1912 г. р.

р. Ананьев Алексей Николаевич, лейтенант, 1921 г. р.

р. Андреев Константин Андреевич, мл. лейтенант, 1914 г. р.

р. Дубиков Давид Александрович, лейтенант, 1906 г. р.

р. Душенков Валентин Иванович, рядовой, 1915 г. р.

р. Елимов Егор Иванович, красноармеец, 1919 г. р.

р. Игнатьев Петр Игнатьевич, мл. лейтенант, 1908 г. р.

р. Порфилин Федор Порфильевич, мл. лейтенант, 1914 г. р.

р. Степанов Михаил Павлович, капитан, 1903 г. р.

р. Тиликин Петр Михайлович, лейтенант, 1917 г. р.

р. Богданов Денис Егорович, лейтенант, 1908 г. р.

р. Иванов Николай Иванович, лейтенант, 1915 г. р.

р. Маслов Сергей Романович, воентехник 2-го ранга, 1918 г. р.

р. Митрофанов Василий Тимофеевич, ст. лейтенант, 1892 г. р.

р. Федоров Яким Федорович, лейтенант, 1912 г. р.

р. Яробейкин Иван Александрович, лейтенант, 1920 г. р.

р. Григорьев Петр Семенович, красноармеец/рядовой 124 сп, 1920 г. р.

р. Дворников Юрий Васильевич, красноармеец, 1907 г. р.

р. Дергачев Василий Петрович, красноармеец, 1920 г. р.

р. Ефремов Николай Семенович, рядовой, 1917 г. р.

р. Иванов Анатолий Павлович, красноармеец/рядовой, 2866 танк. полк, 1922 г. р.

р. Ильюшкин Геннадий Харитонович, рядовой, 1920 г. р.

р. Каинов Николай Григорьевич, красноармеец, 1921 г. р.

р. Карсанов Василий Константинович, красноармеец/рядовой, 200 сп, 1919 г. р.

р. Маленин Петр Павлович, красноармеец, 1910 г. р.

р. Матушкин Сергей Никифорович, рядовой, 1918 г. р.

р. Томатов Андрей Егорович, рядовой, 1921 г. р.

р. Фадеев Павел Алексеевич, красноармеец, 1915 г. р.

р. Федоров Никифор Алексеевич, красноармеец, 1920 г. р.

р. Малакшин Виталий Алексеевич, красноармеец, 1921 г. р.

р. Михеев Леонид Степанович, красноармеец, 1920 г. р.

р. Павлов Василий Павлович, красноармеец, 1917 г. р.

р. Палеев Сергей Егорович, красноармеец, 1921 г. р.

р. Плизин Федор Васильевич, красноармеец, 1912 г. р.

Со всей имеющейся информацией о погибших военнопленных из Чувашии можно ознакомиться на сайте Центра сохранения памяти о советских военнопленных (nezabyt.ru). Контактное лицо для связи — сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков (lahtikov@cmvov.ru).

М. Величкина.