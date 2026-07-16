Музей Победы ищет потомков погибших советских военнопленных

Центр сохранения памяти о советских военнопленных, инициированный Музеем Победы в Москве, занимается поиском и восстановлением имён советских солдат и офицеров, погибших в нацистских концлагерях на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Исследовательский проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Одной из ключевых задач центра является поиск родственников погибших в нацистском плену красноармейцев. Сотрудники Музея Победы отправляют запросы и списки с именами и фамилиями в архивные службы различных регионов нашей страны с просьбой оказать содействие в поиске потомков военнопленных. Так, был отправлен запрос в Государственный архив современной истории Чувашской Республики с просьбой оказать содействие в поиске ныне живущих родственников погибших земляков и направить списки главам местного самоуправления соответствующих городских и муниципальных округов.
«После публикаций в региональных СМИ в наш центр приходят письма. Мы уже получили положительные отклики из Республики Башкортостан, Бурятии, Чеченской Республики и других регионов. Надеемся, что родственники выйдут с нами на связь и установят судьбы своих без вести пропавших родных. Наша цель — создание открытой электронной базы данных с информацией о советских военнопленных», — подчеркивает учёный секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
Всего в списке 34 имени красноармейцев, которые были призваны в Чувашии и погибли в немецком плену:
- Авдонин Никанор Семёнович, 1912 г. р.
- Ананьев Алексей Николаевич, лейтенант, 1921 г. р.
- Андреев Константин Андреевич, мл. лейтенант, 1914 г. р.
- Дубиков Давид Александрович, лейтенант, 1906 г. р.
- Душенков Валентин Иванович, рядовой, 1915 г. р.
- Елимов Егор Иванович, красноармеец, 1919 г. р.
- Игнатьев Петр Игнатьевич, мл. лейтенант, 1908 г. р.
- Порфилин Федор Порфильевич, мл. лейтенант, 1914 г. р.
- Степанов Михаил Павлович, капитан, 1903 г. р.
- Тиликин Петр Михайлович, лейтенант, 1917 г. р.
- Богданов Денис Егорович, лейтенант, 1908 г. р.
- Иванов Николай Иванович, лейтенант, 1915 г. р.
- Маслов Сергей Романович, воентехник 2-го ранга, 1918 г. р.
- Митрофанов Василий Тимофеевич, ст. лейтенант, 1892 г. р.
- Федоров Яким Федорович, лейтенант, 1912 г. р.
- Яробейкин Иван Александрович, лейтенант, 1920 г. р.
- Григорьев Петр Семенович, красноармеец/рядовой 124 сп, 1920 г. р.
- Дворников Юрий Васильевич, красноармеец, 1907 г. р.
- Дергачев Василий Петрович, красноармеец, 1920 г. р.
- Ефремов Николай Семенович, рядовой, 1917 г. р.
- Иванов Анатолий Павлович, красноармеец/рядовой, 2866 танк. полк, 1922 г. р.
- Ильюшкин Геннадий Харитонович, рядовой, 1920 г. р.
- Каинов Николай Григорьевич, красноармеец, 1921 г. р.
- Карсанов Василий Константинович, красноармеец/рядовой, 200 сп, 1919 г. р.
- Маленин Петр Павлович, красноармеец, 1910 г. р.
- Матушкин Сергей Никифорович, рядовой, 1918 г. р.
- Томатов Андрей Егорович, рядовой, 1921 г. р.
- Фадеев Павел Алексеевич, красноармеец, 1915 г. р.
- Федоров Никифор Алексеевич, красноармеец, 1920 г. р.
- Малакшин Виталий Алексеевич, красноармеец, 1921 г. р.
- Михеев Леонид Степанович, красноармеец, 1920 г. р.
- Павлов Василий Павлович, красноармеец, 1917 г. р.
- Палеев Сергей Егорович, красноармеец, 1921 г. р.
- Плизин Федор Васильевич, красноармеец, 1912 г. р.
Со всей имеющейся информацией о погибших военнопленных из Чувашии можно ознакомиться на сайте Центра сохранения памяти о советских военнопленных (nezabyt.ru). Контактное лицо для связи — сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков (lahtikov@cmvov.ru).
М. Величкина.