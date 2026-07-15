«Шаг к здоровью» расширяет направления медпомощи

В июле в социальному проекту «Шаг к здоровью», реализуемому по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева, вновь присоединится Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»

им. академика С.Н. Фёдорова.

В этом месяце мобильный диагностический комплекс клиники совершит 12 выездов по республике, работа выездного комплекса будет продолжена и в августе. Приёмы будут вести квалифицированные врачи офтальмологи и оптометристы с использованием современного оборудования.

Выездные консультации помогают сделать качественную офтальмологическую помощь доступной даже в самых отдалённых населенных пунктах республики.

В Шумерлинский округ выезд планируется 28 июля — специалисты будут работать в Торханах с 10:00 до 15:00. В графике возможны изменения. Актуальное расписание работы всех мобильных медицинских комплексов проекта «Шаг к здоровью» публикуется на официальном сайте министерства.

Источник: Минздрав Чувашии.