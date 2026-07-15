Запас топлива для проведения уборочной кампании сформировали в Чувашии

Запас горюче-смазочных материалов (ГСМ) сформирован в Чувашии для проведения уборочной кампании. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе по итогам рабочей поездки в Красноармейский округ вице-премьера республики – министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева.

«В республике есть запас [топлива] для аграриев, вопрос этот держим на контроле. На связи с аграриями. Уверен, что, мобилизуя все внешние и внутренние усилия, мы завершим этот сельскохозяйственный год в оптимальные агротехнологические сроки», – цитируют Макушева.

По его словам, которые приводятся в сообщении, в Чувашии формируется запас топлива для проведения уборочной и кормозаготовки. Для оперативного решения вопросов с обеспечением ГСМ в республиканском Минсельхозе запустили горячую линию. Председатель кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов отметил, что для правительства одним из ключевых остается вопрос бесперебойного обеспечения ГСМ всех критически важных структур. По его словам, была детально проанализирована структура потребления и объемы, необходимые для работы экстренных служб, социальных учреждений.

«Помимо аграриев, в числе ключевых потребителей ГСМ – вся социальная инфраструктура. В первоочередном порядке топливо нужно для автомобилей скорой медицинской помощи Минздрава, школьных автобусов Минобразования, обеспечивающих подвоз детей, также для нужд Минтранса, от которых зависит работа общественного транспорта и дорожных служб. Главой региона поставлена задача – использовать все доступные административные и логистические рычаги, чтобы создать необходимый запас, оперативно довести топливо до всех получателей – от больниц и школ до сельхозпредприятий и транспортных компаний, и обеспечить стабильную работу республики в предстоящий период», – приводятся слова Артамонова.

Президент агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат», депутат Госсовета Чувашии (фракция «Единая Россия») Юрий Попов в ходе встречи с Макушевым отметил, что хотя ситуация с топливом непростая, как и в других субъектах, «но в целом вопросы решаются». «И правительство региона, и министерство держат вопрос на контроле. На данный момент у нас имеется около 50% от необходимого объема топлива для проведения уборочных работ. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся успешно завершить сбор урожая», – приводятся слова Попова.

Во время рабочей поездки Макушев сообщил, что в целом по республике сев завершен, заготовка кормов идет по плану. По оперативным данным министерства, общая посевная площадь в республике составила 505,4 тыс. га, уборочные работы планируется начать в третьей декаде июля. «В целом хозяйства уже на финишной прямой по второму укосу, наступает фаза проведения уборочных работ, параллельно готовят площади под озимые. Очень важно, что несмотря на погодные условия, аграрии готовы выполнить задачу», – цитируют министра.