Ряд законов поможет быстрее решать вопросы

О работе Госдумы России по совершенствованию поддержи участников СВО и их близких рассказала с своем Макс-канале депутат-единорос от Чувашии Алла Салаева.

Так, ветераны боевых действий с инвалидностью смогут оперативнее оформлять документы для получения бесплатных лекарств, медицинских изделий и санаторно-курортного лечения. Дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы получат право первоочередного зачисления в государственные и муниципальные школы и детские сады по месту жительства. Для детей погибших добровольцев расширены возможности поступления в кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища.

Депутат отметила, что еще два законопроекта находятся на рассмотрении парламентариев: по защите прав вдов и детей погибших бойцов из категории детей-сирот — если боец не успел получить положенное ему жилье, то его семья не должна лишаться этого права; по сохранению права на получение жилья для семей, которые состояли на жилищном учете, в случае, если глава семьи погиб при выполнении воинского долга.

По словам Аллы Салаевой, с начала специальной военной операции Государственная Дума России приняла 175 законов, направленных на решение проблем участников СВО и членов их семей.

Подготовила Н. Владимирова.