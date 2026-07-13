Олег Николаев: развитие аграрной отрасли помогает создавать условия для комфортной жизни в Чувашии

Чувашия становится одной из ключевых площадок для развития высоких технологий в сельском хозяйстве. На еженедельной планерке в Доме Правительства подвели итоги Всероссийского форума «Дни племенного животноводства 2026» и выездного заседания Евразийской экономической комиссии. Они прошли 10 и 11 июля в Чебоксарском муниципальном округе.

«Внедрение современных технологий, развитие отечественной селекции и генетики в животноводстве — это гарантия того, что на столах наших жителей всегда будет качественная, здоровая и доступная по цене отечественная продукция. И ее производство не будет зависеть от внешних факторов и импорта», — подчеркнул Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Проведение масштабного форума именно в Чувашии стало признанием высокого уровня племенного дела. На площадке энергоэффективного комплекса ООО «ЧебоМилк» собрались представители отраслевых объединений, научного сообщества и ведущие специалисты племенных хозяйств. Более 150 человек из десятка регионов России, а также гости из Казахстана, Узбекистана и Киргизии обсудили, как обеспечить безопасность поголовья скота, наладить работу карантинных объектов и расширить сотрудничество между регионами и странами.

В рамках деловой программы состоялось выездное заседание комитета по племенному животноводству Евразийской экономической комиссии. Стороны обсудили, как снять барьеры для перемещения племенного скота внутри союза и прийти к единым требованиям по карантину. Для чувашских хозяйств такие решения открывают дополнительные возможности для выхода на рынки соседних государств.

«Для Чувашии важен опыт создания карантинно-экспортных площадок. Крупные предприятия уже строят подобные объекты самостоятельно: первая в регионе уже возводится в «Чебомилке». Однако есть предприниматели, которым такие возможности недоступны. Поэтому нужно помочь, создать условия, чтобы все могли работать по современным требованиям. Профильными ведомствами должны быть приняты конкретные решения и обеспечено их выполнение в кратчайшие сроки», — отметил Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Сергей Артамонов.

Важным результатом деловых переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Чувашии и профильным ведомством Киргизской Республики. Он облегчит обмен опытом и укрепит деловые связи в племенном животноводстве. Наши предприятия уже готовы к практическому сотрудничеству. В этом году ООО «ЧебоМилк» планирует поставить как внутри страны, так и за её пределы 350 племенных нетелей и 140 племенных коров, а АО «Чувашское» – семя быков-производителей.

«Сотрудничество между Чувашской и Киргизской Республиками в области племенного животноводства, эмбриональных технологий имеет большие перспективы, совместные усилия приведут к укреплению торговых связей и развитию агропромышленного комплекса обеих республик», — сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев.

Также эксперты обсудили изменения в законодательстве о племенном животноводстве и первые результаты внедрения федеральной информационно-аналитической системы племенных ресурсов. Автоматизация процессов и единые правила биологической безопасности должны гарантировать чистоту и здоровье поголовья. Это означает, что на прилавки магазинов будет и дальше поступать экологически чистое молоко и мясо, произведённые на чувашской земле.

Форум завершился фестивалем «Время молока». Более 700 жителей республики приняли участие в конкурсе детских рисунков «Счастливая корова», конкурсе «Лучший сыр Приволжья», сельских спортивных играх и других мероприятиях. Гости праздника смогли увидеть, как развиваются традиции местного производства и создаются натуральные продукты. Именно они должны составлять основу здорового питания в каждой семье.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.