Глава Чувашии Олег Николаев: конкурс по специальностям возвращает престиж рабочих профессий

Глава Чувашской Республики Олег Николаев принял участие в пресс-конференции, посвященной подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2026 году. Мероприятие прошло в информационном центре агентства ТАСС. В Москве собрались представители федеральных и региональных средств массовой информации. На встречу с журналистами пришли министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, главы субъектов федерации, руководители ряда крупнейших промышленных компаний страны.

В своем выступлении Олег Николаев сделал акцент на укрепление и развитие кадрового потенциала в Чувашии. Он отметил, что конкурс стал эффективным инструментом для повышения престижа рабочих специальностей и привлечения молодежи в производственную сферу.

«Проведение федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в Чувашии – это признание высокого уровня нашей системы подготовки кадров. Мы последовательно работаем над повышением престижа рабочих специальностей, выстроили эффективную связку «школа – колледж – предприятие — от ранней профориентации, получения первого представления о рабочих специальностях в школе до профильного образования и гарантированного трудоустройства», – заявил руководитель региона.

Глава республики подчеркнул, благодаря модернизации службы занятости Чувашии удалось достичь исторического минимума уровня безработицы в 1,7%, а средняя продолжительность поиска работы сократилась с 3,6 до 2,3 месяцев.

Отдельно Олег Николаев остановился на профориентационной работе: ежегодно в республике трудоустраивается не менее 15 тысяч подростков, то есть каждый третий подросток в течение года имеет опыт трудоустройства.

«Конкурс не просто выявляет лучших, он показывает молодёжи: в Чувашии можно получить востребованную профессию и уверенно строить карьеру. Наш региональный лозунг «Жить и работать в Чувашии» здесь работает на сто процентов», – добавил руководитель региона.

За три года проведения конкурса количество номинаций увеличилось с одной до 18 региональных и двух федеральных. В 2025 году четверо мастеров из Чувашии поднялись на пьедестал. А некоторые из них – сыровар Ольга Кошелева и повар Александр Гониашвили – в этом году вошли в состав региональных экспертных комиссий.

«Для нас конкурс – это еще и подтверждение преемственности в профессии. Сегодняшние победители становятся завтрашними наставниками, передают опыт молодым специалистам», – отметил Глава Чувашии.

О высокой вовлеченности бизнеса в такие конкурсы говорят цифры: в региональном этапе участвовали 167 человек из 74 организаций. НПК «ЭЛАРА» направила 21 участника, «Промтрактор» – 15, «Чебоксарский агрегатный завод» – 11. Значимую поддержку конкурсу оказывает компания ЧЕТРА, обеспечивая проведение испытаний на современных машинах.

Исполнительный директор компании ЧЕТРА Владимир Антонов подчеркнул, что именно взаимодействие с Правительством республики стало ключевым фактором успешного проведения конкурса. Чувашия предоставила полностью подготовленную площадку, обеспечила информирование работников и горожан, а также включила конкурс в календарь региональных мероприятий.

В завершение пресс-конференции Глава республики Олег Николаев пригласил всех на федеральный этап конкурса, который состоится в Чебоксарах и Новочебоксарске с 8 по 10 сентября 2026 года. Участников ждут соревнования по четырем номинациям, включая машинистов бульдозера и экскаватора. Предусмотрена также масштабная культурная программа «Шоу больших машин» и выставка техники из единственного в России Музея истории трактора. На сегодняшний день подано уже 34 заявки, прием продолжается.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.