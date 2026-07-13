Безопасность на первом месте

Благодаря проекту «Ниме — народный бюджет» в деревнях Шумерлинского округа благоустроили противопожарные водоёмы.

Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов — одна из важнейших задач, особенно в летний период. Благодаря программе «Ниме — народный бюджет» в двух деревнях нашего округа успешно завершены работы по обустройству и очистке жизненно важных водоемов: в деревне Яхайкино Егоркинского поселения и в деревне Мыслец Торханского поселения.

Проекты реализованы за счет средств консолидированного бюджета (республиканские и муниципальные средства, а также софинансирование со стороны самих жителей). Стоимость работ в д. Яхайкино составила 570 350,67 рубля, в д. Мыслец — 289 606 рублей.

Программа «Ниме — народный бюджет» наглядно доказывает свою эффективность. Объединяя усилия республики, округа и самих граждан, мы делаем наши населенные пункты не только комфортнее, но и намного безопаснее.

Огромное спасибо жителям Егоркинского и Торханского поселений за инициативность, сплоченность и заботу о своей малой родине!

Макс-канал администрации Шумерлинского округа.