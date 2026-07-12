Реализация родительских инициатив развивает образовательную среду

По итогам третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества

«Знание» 18 заявок от Чувашии прошли отбор и получили гранты. Среди победителей — шумерлинские детский сад № 1 «Золотой ключик», школы №№ 1 и 3, а также Шумерлинский политехнический техникум.

В «Золотом ключике» на грант в сумме 539,1 тыс. рублей создадут интенсив‑площадку для практического изучения правил дорожного движения. В школе № 1, проект которой поддержан грантом в сумме 1,7 млн рублей, планируют оснастить центр интерактивного образования и творчества «ПРО диалог». Школа № 3 на грант в сумме 1,3 млн рублей реализует проект по созданию агропространства для обучения школьников в области агротехнологий и ответственного отношения к природным ресурсам. А родительское сообщество, педагоги и студенты Шумерлинского политехнического техникума на грантовые средства в размере 1,9 млн рублей проведут историко‑патриотический семейный марафон «Невидимые слёзы в тылу».

Подготовила Н. Владимирова.