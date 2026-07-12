15 июля на территории округа будут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных животных (животных без владельцев).
В целях предотвращения отлова домашних питомцев и во избежание возникновения претензий просим владельцев животных не выпускать домашних питомцев на самовыгул без присмотра.
В случае, если животное склонно к побегам, используйте поводок и ошейник/шлейку при прогулках.
Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, направленным на обеспечение общественной безопасности и регулирование численности безнадзорных животных.
Администрация Шумерлинского округа.
Вниманию владельцев животных!
15 июля на территории округа будут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных животных (животных без владельцев).