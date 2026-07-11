Поддержка семей остается главным приоритетом Чувашии

Благодаря комплексному подходу количество многодетных семей в республике с 2012 года выросло почти в 3 раза и сегодня превышает 24,3 тысячи.

Многодетные семьи могут компенсировать до 50 % стоимости обучения детей в колледжах и вузах. Будущие мамы, обучающиеся в учебных заведениях, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. А молодые семьи (до 35 лет) при рождении третьего или последующего ребенка могут рассчитывать на выплату в 300 тысяч рублей.

В республике открыто 27 пунктов проката детских товаров первой необходимости и 14 групп кратковременного присмотра за малышами от года до трех лет. Это позволяет семьям бесплатно брать необходимые вещи и оставлять детей под присмотром специалистов, чтобы отдохнуть или решить свои дела.

Обладатели высшего ордена «Родительская слава» (воспитавшие семерых и более детей) получают федеральную выплату в 500 тысяч рублей и региональное поощрение в 30 тысяч рублей. Обладатели медали ордена (за воспитание четырех и более детей) — 200 тысяч рублей. А орден «За любовь и верность» вручается супружеским парам, прожившим в браке более 50 лет.

«Семейные МФЦ» работают в Чебоксарах, Шумерле, Канаше, Алатыре, Ядрине, Урмарах и Кугесях. Здесь семьи могут получить психологическую, юридическую и социальную помощь. Ключевая особенность — институт кураторства: за каждой семьей закрепляется специалист, который сопровождает ее от первого обращения до полного решения проблемы. До 2030 года в республике планируется открыть 14 таких центров.

По информации Минтруда Чувашии.