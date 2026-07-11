Минуты, потраченные на «Детского доктора», могут спасти здоровье

Этим летом новым направлением проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью» стала акция «Поезд здоровья» — «Детский доктор». Инициатива была выдвинута экспертами проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» весной. Главная цель выезда специалистов — раннее выявление скрытых патологий у детей и повышение медицинской грамотности

подрастающего поколения.

«Поезд здоровья» — «Детский доктор» совершил уже 8 выездов в муниципальные округа республики. В ходе акции профильные специалисты осмотрели 2029 детей. Ранняя диагностика позволила впервые выявить признаки заболеваний у 115 юных пациентов. Для уточнения диагнозов и определения дальнейшей тактики лечения на дополнительное обследование направлено 69 детей, а состояние 45 несовершеннолетних потребовало госпитализации в стационар.

Благодаря работе выездных бригад выявляются тяжелые заболевания на ранних стадиях, когда шансы на полное выздоровление ребенка максимальны. Так, на прошлой неделе мобильная бригада врачей Республиканской детской клинической больницы работала в Ибресинском округе. На консультацию к врачу-неврологу обратилась мама с трехлетней дочерью. Ключевыми жалобами стали шаткость походки, многократная рвота в первой половине дня и стойкий наклон головы влево. Специалист Ольга Антонова после осмотра экстренно направила маленькую пациентку для диагностических мероприятий в Чебоксары. По результатам компьютерной томографии и МРТ головного мозга был подтвержден диагноз — опухоль головного мозга. Для определения дальнейшей тактики лечения ребенок был экстренно госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Специалисты медучреждения провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. По ее итогам принято решение о переводе маленькой пациентки на госпитализацию в Москву для прохождения дальнейшего лечения.

Этот случай еще раз подчеркивает критическую важность внимательного отношения родителей к любым изменениям в состоянии здоровья детей — зачастую именно неспецифические симптомы становятся первыми маркерами серьезных патологий.

Минздрав Чувашии.

Справочно

Акция «Поезд здоровья» — «Детский доктор» в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре состоится 14 июля с 9.00 до 16.00 часов. В составе выездной бригады будут вести прием детского населения врачи: стоматолог, невролог, отоларинголог, окулист, гинеколог, хирург, дерматолог, эндокринолог, кардиолог и врач УЗИ.