Яркое событие июля

Конные бега на Большой кубок Главы Чувашской Республики в этом году пройдут 11 июля на территории Чувашского племенного конного завода имени В.И. Чапаева в посёлке Совхозный Ядринского округа. Организаторами выступают Правительство Чувашской Республики и АО «Племконзавод им. В.И. Чапаева».

Ожидается, что на старт выйдут более 40 пар наездник-лошадь из Чувашии и других регионов страны. Гостей ждут не только захватывающие заезды, но и мастер-классы, сувенирные лавки, уличные ресторанные дворики, выступления местных артистов. Хедлайнером вечера станет Валерия Bearwolf.

Прямая трансляция соревнований будет вестись в эфире Национального телевидения Чувашии и в сообществах «ВК» Чувашского конного завода и Минсельхоза Чувашии.