Юные таланты из Чебоксар посетили Москву по приглашению Аллы Салаевой

3-4 июля учащиеся Чебоксарской детской школы искусств № 2 побывали в Москве по приглашению депутата Государственной Думы Российской Федерации Аллы Салаевой. Поездка состоялась при поддержке Владислава Кригера, члена Общественного совета Управы Московского района.

В столицу отправились 15 наиболее талантливых воспитанников школы искусств — юные музыканты, художники, хореографы и дизайнеры, которые уже сегодня достойно представляют Чувашию на международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсах.

Среди участников поездки — Полина Селюшкина, победитель и призер многочисленных творческих конкурсов, участница тематической смены «Юные художники» во Всероссийском детском центре «Орленок»; Евгений Крыжайкин, лауреат престижных музыкальных конкурсов, обладатель стипендии Главы Чувашской Республики; Ярослав Кислых, лауреат международного русско-китайского конкурса «Global Asia 2026» и всероссийских фестивалей искусств.

Первым пунктом программы стала экскурсия в Государственную Думу. Ребята прошли по историческим зданиям нижней палаты парламента, увидели залы заседаний, узнали, как работают депутаты, как обсуждаются и принимаются законы. Для многих школьников это стало первым знакомством с тем, как устроена государственная власть изнутри.

«Мне очень понравились три разных исторических здания Госдумы, несущих за собой определенную культуру. Я получила знания о работе парламента в целом, что поможет мне при сдаче ОГЭ по обществознанию. Увидела многих знаменитых, узнаваемых людей и благодаря чувашскому депутату впервые попаду в Большой театр на историческую сцену», — поделилась впечатлениями Полина Селюшкина из Чебоксар.

В этот же день ребята посетили Академию акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки. Экскурсия стала настоящим открытием для юных художников и музыкантов. Они увидели работы самого Сергея Андрияки, дипломные проекты выпускников, мастерские, где студенты осваивают акварель, мозаику, витражи, роспись по фарфору, эмали, скульптуру, офорт и фреску.

Особенно впечатлили школьников масштабные акварельные полотна. Для тех, кто занимается искусством, это было не просто посещение музея, а возможность увидеть высочайший уровень профессионального мастерства и понять, к каким вершинам можно стремиться.

Еще одной важной точкой маршрута стал Центральный Дом Российской Армии. Там ребята ознакомились с творчеством художника Сергея Трошина, продолжателя традиций отечественной батальной живописи. Через картины, посвященные защитникам страны, школьники увидели, как искусство может становиться летописью времени и сохранять память о людях, событиях и подвигах.

На следующий день школьники побывали в Музее Победы на Поклонной горе. Экскурсия по экспозиции «Подвиг народа» стала одной из самых эмоциональных частей поездки. Ребята увидели, как жила страна в годы Великой Отечественной войны, узнали о подвиге фронта и тыла, нашли на интерактивной карте Чебоксары и увидели, какие предприятия были эвакуированы в город в военное время.

Этот момент особенно отозвался у детей. История перестала быть страницей учебника — она стала личной, связанной с родным городом, с семьями, с памятью о поколении победителей.

Финалом поездки стало посещение Большого театра. На исторической сцене ребята посмотрели III тур XV Международного конкурса артистов балета. Для воспитанников школы искусств это был редкий и очень важный опыт: увидеть выступления молодых артистов высокого уровня, почувствовать атмосферу главной театральной сцены страны, понять, какой труд стоит за каждым движением, каждым выходом на сцену.

«Мы хотим сказать большое спасибо за то, что Алла Леонидовна предоставила нам возможность посетить Большой театр. Для нас это была мечта с детства. Мы очень хотели, и она сбылась», — отметила одна из воспитанниц школы искусств.

По словам Аллы Салаевой, такие поездки дают детям не только яркие эмоции, но и серьезный импульс для дальнейшего развития.







«Когда талантливые ребята видят лучшие образовательные, культурные и исторические площадки страны, у них появляется новый горизонт. Они понимают, к чему можно стремиться, сколько возможностей открывают труд, дисциплина и любовь к своему делу. Для меня важно, чтобы дети из Чувашии чувствовали: их талант замечают, их успехами гордятся, у них есть будущее. Такие поездки помогают им расти не только профессионально, но и личностно», — подчеркнула Алла Салаева.

Владислав Кригер отметил, что поддержка детского творчества имеет большое значение для будущего региона.

«Талантливым детям важно показывать большие возможности. Когда ребенок видит Государственную Думу, Академию искусств, Музей Победы, Большой театр, он по-другому смотрит и на себя, и на свое будущее. Такие поездки расширяют кругозор, помогают раскрывать способности, дают мотивацию учиться, трудиться и добиваться большего», — сказал он.

По приглашению Аллы Салаевой Государственную Думу уже посетили более 500 школьников из Чувашской Республики. Подобные образовательные поездки будут продолжены.

А. Кряжинов.