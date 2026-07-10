Чувашия и Киргизия выходят на новый уровень аграрного партнёрства

Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов и первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизской Республики Илич Марсбек уулу договорились взаимодействовать в агропромышленной сфере.

Диалог делегаций состоялся на площадке Агропарка «ЧебоМилк» в Чувашии, где профессионалы со всей страны собрались на Дни племенного животноводства. Встреча стала прямым продолжением майских договорённостей Главы Чувашии Олега Николаева с первым вице-премьером Киргизии Данияром Амангельдиевым на форуме «КАЗАНЬФОРУМ-2026».

Сейчас товарооборот между республиками формируют в основном промышленные и продовольственные группы. В Киргизию отправлялись электрические машины, древесина, кондитерские изделия, мука и отруби. В обратном направлении шли электрооборудование, химические продукты и предметы одежды. Теперь стороны намерены задействовать потенциал в животноводстве. Интересы Киргизии, где в АПК занято более половины трудоспособного населения, и Чувашии, у которой доля агропрома в ВРП порядка 14,3%, взаимны – это запрос на качественное обновление генофонда.

«Чувашия заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном партнёрстве с Киргизской Республикой. Наши флагманские предприятия располагают уникальным генетическим материалом и современными технологиями. Мы видим в Киргизии стратегического партнёра, с которым можем не только торговать, но и обмениваться опытом, совместно развивать племенное дело», – сказал Сергей Артамонов.

Киргизской стороне представлены возможности двух ведущих предприятий Чувашии. ООО «ЧебоМилк» – племенной репродуктор голштинской породы – в текущем году приступило к созданию карантинно-экспортного центра, аналогов которому в Приволжье нет. Объект позволит готовить к отправке собственное поголовье, а также принимать скот из других регионов России для последующего экспорта. АО «Чувашское» по племенной работе обладает полувековым опытом селекции, содержит 32 быка-производителя и располагает банком семени объёмом свыше миллиона доз. Республика готова предложить биоматериал, а также оборудование для животноводческих ферм.

Итогом переговоров стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизской Республики. Подписи под документом поставили вице-премьер – министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев и первый замминистра Илич Марсбек уулу.

Документ предусматривает установление взаимовыгодных связей стимулирование контактов деловых кругов и заинтересованных организаций в сфере развития племенного животноводства, а также проведение консультаций, семинаров, конференций и иных совместных мероприятий в сфере.

«Сотрудничество между Чувашской и Киргизской Республиками в области племенного животноводства, эмбриональных технологий имеет большие перспективы, совместные усилия приведут к укреплению торговых связей и развитию агропромышленного комплекса обеих республик. Ведущими предприятиями в Чувашии в этих сферах являются ООО «ЧебоМилк» и АО «Чувашское». ООО «ЧебоМилк» запланированы значительные объемы поставок племенного скота как внутри страны, так и за её пределы. В текущем году это 350 голов племенных нетелей и 140 голов племенных коров. А АО «Чувашское» готово предложить семя быков-производителей голштинской, айширской и симментальской пород крупного рогатого скота», – отметил Андрей Макушев.

Также стороны говорили о намерении сотрудничать в агро- и медицинском туризме, обмене кадрами, студентами.

Правительство Чувашской Республики.