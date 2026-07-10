Счастье – родиться в России: две семьи из Чувашской Республики вошли в число победителей конкурса «Это у нас семейное»

В День семьи, любви и верности в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». 60 семейных команд из 43 регионов России, в числе которых две семьи из Чувашской Республики, стали обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Эти средства станут для семей важным шагом к дому, где будут расти их дети и продолжаться семейные истории. Кроме того, все 328 семей-финалистов конкурса отправятся в совместные путешествия по стране.

В финале второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов России. На протяжении четырех дней финалисты проходили оценочные задания, участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России, и общались с семьями из разных регионов страны.

К финалистам обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он отметил, что конкурс стал не просто соревнованием, а новой традицией для семей по всей России.

«Наш Президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого. Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали – это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи – это гордость России. С праздником вас!» – сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко выразил отдельную благодарность за творческий подход к костюмам: участники смогли показать не только свою семью, но и родной регион, его традиции и культуру. Он также сообщил, что на заседании Наблюдательного совета принято решение запустить открытое голосование для выбора лучших костюмов. Их авторы получат возможность поработать с лучшими дизайнерами России над созданием коллекции одежды.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова поздравила финалистов с Днем семьи, любви и верности и отметила, что конкурс, входящий в национальный проект «Семья», стал одним из самых востребованных проектов о семье.

«Конкурс проходит в Год единства народов России, объявленный Главой государства. Крепкая семья – это абсолютный приоритет и главная ценность для всех 194 народов, живущих в России. Это настоящее и будущее нашей многонациональной страны, ее незыблемая опора. Когда у людей есть поддержка близких, неразрывная связь с родными, желание растить детей и передавать им свой опыт, есть дом, в котором всегда слышен смех детей и внуков – укрепляется уверенность в завтрашнем дне. Во втором сезоне конкурса приняли участие 726 тысяч человек – почти 200 тысяч семей со всей страны вместе с родственниками, проживающими в 82 государствах. Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть. Это значит, что решение нашего Президента запустить конкурс поддержано всенародно. Особенно приятно видеть здесь многодетные семьи, семьи с большим семейным стажем, многопоколенные семьи и семейные династии. Из 328 семей-финалистов таких – абсолютное большинство», – подчеркнула Татьяна Голикова.

От Чувашской Республики победителями конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали:

семья Пермяковых;

семья Федоровых, Столяренко, Рассказовых.

В семейной команде Пермяковых из Новочебоксарска и Калининграда пять участников: мама Дина, папа Василий, дочь Дарья (21 год), сын Антон (15 лет), бабушка Галина Михайловна. В семье сохраняются марийские традиции: бабушка печет именинный мясной пирог по рецепту своей бабушки Иустиньи, который передается из поколения в поколение по женской линии. Семья любит вместе готовить подкоголи и пельмени, каждые выходные ходит в баню, выращивает фамильный сад, посещает театр, а Русский драматический театр семья посещает уже более 17 лет.

«Испытали большое счастье, радость, много эмоций. Мы счастливы! Верили в победу. Семья для нас – это поддержка, забота друг о друге и сила. Такие конкурсы, как «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединяют семей, людей, членов семьи. Поддержка и гостеприимство – это у нас семейное!» — сказали члены семьи Пермяковых.

В семейной команде Федоровых, Столяренко, Рассказовых из города Чебоксары четыре участника: мама Джульетта, дочь Елизавета (18 лет), бабушка Елизавета Петровна и ее сестра Татьяна Петровна. Большая педагогическая династия, берет начало с прабабушек: воспитателем и заведующей детским садом в регионе была прабабушка Елена Ивановна Николаева, всю жизнь учила детей Чеченской Республики русскому языку и литературе прабабушка Анна Ивановна Столяренко, даже получила звание Заслуженного учителя Чечено-Ингушской АССР. Общий педагогический стаж семьи – около 160 лет. Семья мечтает о большом семейном путешествии от Сахалина до Калининграда, чтобы у каждого члена семьи была в нем своя роль

«Мы невероятно счастливы. Это был долгий и сложный путь, но все вместе мы смогли все преодолеть, потому что мы – семья. Для нас быть семьей – значит любить друг друга, поддерживать друг друга, проводить много времени вместе и обязательно помнить общую историю. Именно историю семьи мы всегда отражали в конкурсных заданиях, вспоминали бабушку и дедушку, составляли генеалогическое древо. В нашей стране очень много таких дружных и активных семей, и такие конкурсы, как «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» дают возможность развиваться, пробовать новое, и, главное – все делать вместе», – поделились участники команды» семьи Федоровых, Столяренко, Рассказовых.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» и заместитель председателя Наблюдательного совета Андрей Бетин подвел итоги сезона.

«Конкурс «Это у нас семейное» за два сезона стал по-настоящему народным. Он доказал: в России живут тысячи сильных, тёплых, крепких семей. Совершенно разных – по возрасту, профессиям, традициям, национальностям. Но удивительно похожих в главном: в любви, терпении, доверии, в умении слушать и слышать, уступать и договариваться, радоваться общим победам и вместе переживать трудности. Потому что семья – это главная команда в жизни человека. Второй сезон мы сделали насыщеннее и ярче. Больше заданий, больше возможностей, больше семей в финале. Конкурс растёт вместе с семьями – потому что отвечает на главную потребность: быть вместе, чувствовать опору, знать, что ты не один. 60 сертификатов по 5 миллионов рублей – это возможность для 60 семей сделать шаг к своей мечте: купить дом, квартиру, закрыть ипотеку. И это почти в два раза больше, чем в прошлом году. А все финалисты отправятся в совместные путешествия по России. Но главный приз конкурса уже у каждого из вас. Это крепкая, любящая семья», –отметилАндрей Бетин.

Победителями второго сезона стали 60 команд, в составе которых 401 человек. Среди них 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек, а также 29 других родственников. Самым юным победителям 6 лет, самому взрослому участнику среди победителей – 80 лет. Самая многодетная семья среди победителей воспитывает 36 детей, самый большой стаж брака среди победителей – 53 года.

Семьи-победители представляют 43 региона России и все федеральные округа, в том числе Донбасс и Новороссию. Среди победителей – многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты, ветераны труда. Самая большая команда объединила 29 человек.

Семьи-победители стали обладателями сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Средства можно направить на покупку дома или квартиры, а также на погашение ипотеки или внесение первоначального взноса за жилье.

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 726 191 человек – 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. В финал вышли семьи, показавшие лучшие результаты по итогам окружных полуфиналов и дополнительных онлайн-заданий. Дистанционный этап включал 48 заданий, по итогам которых семьи создали 11 тысяч фото, видео и текстовых описаний. Продолжительность видеоматериалов, снятых для конкурса, составила 2 441 час.

Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья». Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений.