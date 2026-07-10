Современная хоккейная площадка -лучший подарок детям

На территории школы № 3 на прошлой неделе завершилась реализация проекта по устройству новой хоккейной площадки. На объекте с инспекцией в рамках партийного проекта «Народный контроль» побывали врип главы Шумерлинского округа Ольга Краснова, муниципальные координаторы партийных проектов, родители школьников.

Директор школы Сергей Яргунин подробно рассказал о том, как реализовывался этот долгожданный проект благодаря программе «Ниме — народный бюджет», инициированной Главой Чувашии Олегом Николаевым. Общая сумма финансирования из консолидированного бюджета составила почти 4 миллиона рублей. Работы выполнял подрядчик ООО «ОК СТРОЙ».

Новая хоккейная площадка стала еще одним шагом в комплексном преображении школы, которая осенью этого года отмечает своё 90-летие.

По информации Макс-канала администрации Шумерлинского округа.