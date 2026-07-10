Совмещать учёбу и семью помогала взаимовыручка

В этом году Иван и Екатерина Кузьмичевы стали выпускниками Шумерлинского политехнического техникума, окончив обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» с красными дипломами.

Ребята — отличники, активисты, победители республиканских и всероссийских конкурсов. Познакомились они в техникуме, когда на практике в автомастерской вместе разбирали двигатель. С тех пор не расстаются, вместе готовились к экзаменам, распределяли быт и поддерживали друг друга. 10 мая 2025 года официально зарегистрировали брак.

Сегодня студенческая семья стала трудовой — Иван и Екатерина уже официально трудоустроились по специальности в АО «КАФ». Пусть ромашка — символ Дня семьи, любви и верности — всегда напоминает о чистоте и искренности чувств!

Шумерлинский ПТТ.