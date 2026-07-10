От повестки до сборного пункта

В первый день июля в военном комиссариате по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам состоялась торжественная отправка призывников в пограничные войска. В состав команды вошли семеро юношей. Проводить новобранцев собрались не только их родители и близкие, но и представители
Шумерлинского отделения общественной организации пограничников «Пограничное братство».
С напутственными словами к призывникам обратились председатель отделения Алексей Антонов и военный комиссар Олег Петров.
«Отправки из Шумерли в погранвойска возобновились около двух лет назад, после девятнадцатилетнего перерыва. «Пограничное братство» постоянно участвует в наших мероприятиях и активно занимается воспитанием молодёжи, поэтому мы стараемся организовывать торжественные мероприятия с их участием», — отмечает старший помощник военного комиссара по организации и проведению призыва Николай Абрамов.
Весенние отправки призывников подходят к завершению, и газета решила узнать об итогах, а заодно получить полезные советы для будущих призывников.
- Николай Анатольевич, расскажите об особенностях призывной кампании? Сколько человек отправились служить в этот раз?
- Начиная с 2024 года призыв ведется круглый год, то есть призывная медицинская комиссия работает в течение всего года. Однако сезонные отправки сохранились без изменений: весной (с 15 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 30 декабря).
Решение призывной комиссии действительно в течение одного года. Если юноша признан годным, но не был отправлен в часть сразу, это решение сохраняет юридическую силу на протяжении двенадцати месяцев.
В этот призыв из Шумерлинского округа отправились служить около пятидесяти человек.
- Известно, что призывную кампанию коснулась цифровизация. Расскажите, в каком виде сейчас призывники получают повестки?
- Призывная кампания полностью интегрирована в современную цифровую среду благодаря единому реестру воинского учета. Повестки доставляются двумя способами: через портал «Госуслуги» и традиционно — бумажные бланки вручаются лично или направляются заказными письмами через почту.
Повестка считается вручённой, даже если призывник отказывается ее подписывать. Факт извещения фиксируется актом, который подписывают минимум два сотрудника военного комиссариата. Заказное письмо также признается полученным, если в нем распишется любой совершеннолетний член семьи.
- А есть ли в округе уклонисты? Как вы с ними работаете?
- Есть, но в настоящее время число уклонистов в округе минимально. В основном остались нарушители старших возрастов прошлых лет. В работе с ними нам помогают сотрудники внутренних дел. За неявку по повестке предусмотрено введение ряда административных ограничений, а также административная и уголовная ответственность.
- Опишите, пожалуйста, путь призывника от получения повестки до отправки на сборный пункт.
- Призыв юношей на военную службу начинается с вручения повестки. На первом этапе призывники проходят медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор, включающий тестирование по определению психологического состояния.
Далее проводится заседание призывной комиссии, по итогам которого принимается решение: направить гражданина в армию, предоставить ему отсрочку или полностью освободить от призыва. Тем, кому предстоит служба, вручается повестка на отправку в войска.
В назначенные дату и время призывники прибывают в военкомат, откуда убывают на сборный пункт в Чебоксары. Там их переодевают в служебную форму одежды, зачисляют в команду и отправляют служить. Именно с момента фактической отправки со сборного пункта начинается отсчет срока военной службы.
- Что нужно брать с собой призывникам, когда они уезжают в армию?
- С собой достаточно взять средства индивидуальной гигиены — зубную пасту и щётку, бритвенные принадлежности. На сборном пункте новобранцев переодевают в военную форму, поэтому одежду можно не брать. Далее призывники обеспечиваются всем необходимым — начиная от индивидуальных несессоров с гигиеническими принадлежностями и носков до шапок-ушанок.
При необходимости можно взять с собой медикаменты — это не запрещено, главное, чтобы призывник четко знал назначение каждого препарата.
- Давайте поговорим о тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Кто принимает окончательное решение о категории годности?
- Если медицинская комиссия не может вынести окончательный вердикт о состоянии здоровья, призывная комиссия направляет гражданина на дополнительное обследование в больницы Шумерли или Чебоксар. Окончательную категорию годности выставляет врач, направивший на обследование, после получения результатов.
- В последние годы были введены некоторые новшества в плане предоставления отсрочки представителям отдельных профессий. Кого это касается?
- Отсрочками у нас пользуются ребята, занятые в IT-сфере. Для получения отсрочки у них должно быть соответствующее образование и работа в аккредитованной организации, которая ведет деятельность в сфере информационных технологий. Отсрочка предоставляется на период осуществления трудовой деятельности в такой компании.
- Что Вы посоветуете призывникам и их родителям?
- Армия у нас сейчас открытая, бояться ее не нужно. Пройти службу в Вооруженных Силах — долг каждого юноши. Хочу особо успокоить родителей: ни один призывник срочной службы не попадает в зону проведения специальной военной операции, если он сам добровольно не примет решение о заключении контракта.
Т. Александрова.