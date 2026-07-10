От повестки до сборного пункта

В первый день июля в военном комиссариате по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам состоялась торжественная отправка призывников в пограничные войска. В состав команды вошли семеро юношей. Проводить новобранцев собрались не только их родители и близкие, но и представители

Шумерлинского отделения общественной организации пограничников «Пограничное братство».

С напутственными словами к призывникам обратились председатель отделения Алексей Антонов и военный комиссар Олег Петров.

«Отправки из Шумерли в погранвойска возобновились около двух лет назад, после девятнадцатилетнего перерыва. «Пограничное братство» постоянно участвует в наших мероприятиях и активно занимается воспитанием молодёжи, поэтому мы стараемся организовывать торжественные мероприятия с их участием», — отмечает старший помощник военного комиссара по организации и проведению призыва Николай Абрамов.

Весенние отправки призывников подходят к завершению, и газета решила узнать об итогах, а заодно получить полезные советы для будущих призывников.