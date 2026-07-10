В республике продолжила работу служба санитарной авиации

Первый в этом году вылет состоялся 2 июля в Шумерлю: 55-летнему мужчине, поступившему в ММЦ с острой сердечно-сосудистой патологией, после проведения комплекса диагностических мероприятий и телемедицинской консультации со специалистами Республиканского

кардиологического диспансера потребовалась срочная транспортировка в Чебоксары.

Днем позже был совершен второй экстренный вылет, опять в Шумерлю. 67-летнего пациента с выявленным инфарктом миокарда переправили в Региональный сосудистый центр для экстренной коронарографии и стентирования.

Санитарная авиация, работающая в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и партийного проекта «Здоровое будущее», в короткие сроки доставляет пациентов с острыми сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями в специализированные медицинские центры, спасая жизни пациентов и улучшая качество медицинской помощи в республике.

По информации Шумерлинского ММЦ.