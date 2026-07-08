Уважаемые жители Шумерлинского округа!

Поздравляем вас с замечательным праздником — Днём семьи, любви и верности!



Этот праздник напоминает каждому из нас о том, что именно в семье берут начало доброта, взаимопонимание, ответственность и забота о ближних — те качества, без которых невозможны ни надёжный коллектив, ни процветающее предприятие.



Мы хорошо знаем, что за каждым трудовым успехом стоят не только профессиональные навыки и упорство, но и надёжный тыл — наши семьи. Супруги, дети, родители, близкие люди вдохновляют нас на новые свершения, дарят душевное тепло и помогают с честью преодолевать любые трудности. Когда в доме царят любовь и согласие, работа спорится, а производственные задачи решаются быстрее и эффективнее.



В этот праздничный день мы желаем каждой семье мира и благополучия, душевного равновесия и радости. Пусть ваш домашний очаг всегда согревают взаимная любовь, уважение и терпение. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и веры в лучшее!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».