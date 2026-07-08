Дорогие жители Шумерлинского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с одним из самых светлых и добрых праздников — Днём семьи, любви и верности!



Семья — это главная опора в жизни каждого человека, источник вдохновения, душевного тепла и надежный причал. Именно в семье от поколения к поколению передаются традиции, духовные ценности и нравственные ориентиры.



Слова признательности в этот день хочется адресовать супружеским парам, которые прожили вместе долгие годы в любви и согласии, сохранив взаимное уважение и верность. Вы — наша гордость и лучший пример для молодого поколения!



Искреннюю благодарность выражаю многодетным семьям и тем, кто подарил тепло родительского дома приемным детям. Спасибо вам за вашу душевную щедрость, терпение и великий родительский труд!



Особую поддержку и признательность выражаем сегодня семьям наших защитников — участников специальной военной операции. Ваши терпение, верность и вера в своих героев сегодня важны как никогда.



Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, царят взаимопонимание и благополучие. Берегите друг друга, дарите своим близким заботу и внимание!

Крепкого вам здоровья, счастья и процветания!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.