Дорогие земляки! Уважаемые жители Чувашии!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!



Этот праздник, освященный именами святых Петра и Февронии, олицетворяет собой вечные ценности, которые веками были опорой нашего народа. Крепкая семья – это основа сильного государства, источник поддержки и вдохновения, место, где нас всегда любят и ждут.



Шумерлинская земля испокон веков славилась трудолюбивыми и дружными династиями, где традиции взаимоуважения и почитания старших передавались от поколения к поколению.



Особые слова благодарности в этот день хочу адресовать многодетным семьям и парам, которые через всю жизнь пронесли нежность и заботу друг о друге. Вы – пример для молодежи и всех нас.

Защита семьи, охрана материнства и детства остаются приоритетами государственной политики. В республике и впредь большое внимание будет уделяться мерам поддержки семей с детьми, созданию условий для достойного воспитания подрастающего поколения.



Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет совместной жизни. Пусть в каждом доме царят мир и согласие.



Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.