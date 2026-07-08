В Чувашии 11 семьям вручили ключи от квартир по новой программе переселения из аварийного жилья

В республике в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется долгосрочная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанная до 2030 года. В рамках первого этапа 11 семей уже получили ключи от новых квартир, а всего до конца 2026 года новоселье отпразднуют 118 семей. Параллельно стартовал второй этап программы, который включает новую меру поддержки – жилищные сертификаты.

Напомним, в конце мая Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил долгосрочную адресную программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, на 2025—2030 годы.

Новая программа предусматривает расселение 249 аварийных многоквартирных домов общей площадью 72,7 тыс. кв. метров. Улучшить жилищные условия смогут 4,8 тысячи человек, проживающих в 2 228 помещениях. Реализация рассчитана на пять этапов и охватит 18 муниципальных и городских округов республики. Общий объем финансирования составляет 6,4 млрд рублей.

В рамках I этапа (2025—2026 годы) мероприятия по расселению проводятся в 5 муниципалитетах: Вурнарском, Канашском, Цивильском, Шумерлинском округах и городе Новочебоксарске.

На сегодняшний день уже расселены 11 помещений общей площадью 0,55 тыс. кв. метров. Ключи от нового жилья получили 26 человек – это 11 семей. Всего до 31 декабря 2026 года в рамках первого этапа планируется расселить 118 помещений и предоставить новые квартиры 256 гражданам.

Параллельно в республике дан старт II этапу программы (2026—2027 годы), в котором принимают участие уже 10 муниципальных образований. Ключевым новшеством этого этапа стала дополнительная мера поддержки – единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилья, право на которую удостоверяется именным жилищным сертификатом.

Сертификат могут получить собственники и наниматели по соцнайму, у которых нет иного пригодного для жизни жилья. Средства можно направить на покупку новостройки, вторичного жилья с износом не более 40% или на строительство индивидуального дома.

Для реализации второго этапа республика получила финансовую поддержку от публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Объем поддержки составил 183,2 млн рублей.

Всего на расселение граждан в 2026 году будет направлено 704,7 млн рублей, из которых 485,2 млн рублей – средства республиканского бюджета, 36,3 млн – местные бюджеты и оставшаяся часть – средства Фонда.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, жилищные сертификаты уже начали вручать.

«На сегодняшний сертификаты получили 12 семей. Они смогут оперативно подобрать жилье на рынке, не дожидаясь строительства конкретного дома», – отметил министр.

Завершение всех мероприятий по переселению в рамках утвержденной программы запланировано до 2030 года.

Минстрой Чувашии.