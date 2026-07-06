С 16 по 17 сентября в Чебоксарах состоится II Всероссийская выставка-форум «Двери России — 2026». Организаторами выступают дверной кластер (ассоциация «ПИКОП») и Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Мероприятие является одной из ведущих отраслевых площадок страны, собирающей лидеров дверной индустрии, руководителей предприятий и экспертов федерального уровня. В 2025 году выставка-форум собрала более 1100 участников из 44 регионов России, а также гостей из Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.



В 2026 году участников ждёт насыщенная деловая программа на двух площадках: пленарное заседание, круглые столы, презентации, мастер-классы. Ключевые темы — тенденции развития отрасли, новые материалы и комплектующие, маркетинг, работа с застройщиками и торговыми сетями.



Проведение выставки-форума «Двери России» — это вклад в развитие отечественного дверного кластера и укрепление позиций российских производителей. Поддержка отраслевых объединений и создание условий для их роста — одна из ключевых задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального партийного проекта «Выбирай своё», направленных на достижение технологического суверенитета и повышение конкурентоспособности российской промышленности.

Минпром Чувашии.