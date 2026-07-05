Пользователи «Госуслуг» получат налоговые уведомления автоматически

Налоговые органы ежегодно на основании имеющихся сведений проводят массовый расчет имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, после чего направляют в адрес налогоплательщиков налоговые уведомления.



С 1 августа такие уведомления будут автоматически выгружаться в личный кабинет на «Госуслугах» всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись.



Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Ранее для получения налогового уведомления на портале требовалось подавать специальное заявление.

Помимо налоговых уведомлений на «Госуслугах» с указанной даты будут выгружать требование об уплате задолженности и решение о взыскании задолженности.



Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России порядок получения уведомлений остается прежним.



Бумажные уведомления по почте продолжат приходить тем, у кого нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» и доступа к личному кабинету налоговой службы. Налоговое уведомление также можно будет получить в налоговом органе или в МФЦ.



Электронный формат налоговых уведомлений имеет ряд преимуществ: граждане получают их в день рассылки и имеют возможность сразу же уплатить налоги, налогоплательщику не нужно тратить время на посещение почты.



Управление ФНС по Чувашии.