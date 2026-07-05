Многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно

Женщины, имеющие троих детей, могут уйти на пенсию на 3 года раньше общеустановленного пенсионного возраста — в 57 лет. Если у женщины четверо детей, она имеет право выйти на пенсию на четыре года раньше — в 56 лет. Матери пятерых и более детей могут получать пенсию уже с 50 лет.



Для досрочного выхода на пенсию многодетные женщины должны воспитать детей до 8 лет, кроме того, должен быть накоплен страховой стаж продолжительностью минимум 15 лет, а также набрано не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При определении права на страховую пенсию по старости дети, в отношении которых мать лишена родительских прав, не учитываются.

«Время, посвященное уходу за ребенком до достижения им полутора лет, засчитывается в страховой стаж при условии, что до декрета или после женщина работала. При оформлении пенсии учитывается уход за всеми детьми независимо от их количества», — отметил управляющий СФР по Чувашии Валерий Николаев.



Помимо учета стажа мамам начисляются пенсионные коэффициенты. За 1,5 года ухода они получат 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 — за второго, 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.



Чтобы узнать о накопленных пенсионных правах, можно заказать выписку из своего лицевого счета на портале госуслуг, посетить ближайший офис МФЦ или обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашии.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.