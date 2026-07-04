Жители Чувашии старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере

Отделение СФР по Чувашии беззаявительно удваивает размер фиксированной выплаты к пенсии жителей республики, достигших возраста 80 лет — при условии отсутствия повышения

за инвалидность. В 2026 году фиксированную выплату в повышенном размере

начали получать 1223 пенсионера.

Пенсия пересчитывается со дня достижения возраста 80 лет. Выплаты начнут поступать со следующего месяца после дня рождения. Никаких заявлений в отделение СФР подавать не нужно, повышение установится автоматически.



В текущем году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 9584,69 руб. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, эта выплата увеличивается вдвое – до 19169,38 руб. в месяц, а также дополнительно устанавливается надбавка на уход в размере 1413,86 руб. в месяц.

Фиксированная выплата — это гарантированная часть страховой пенсии. Ее сумма устанавливается государством и не зависит от размера уплаченных страховых взносов.



Повышение фиксированной выплаты устанавливается только получателям страховой пенсии по старости и не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированная выплата также не удваивается ввиду того, что они уже получают повышенную фиксированную выплату и надбавку на уход.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.