ЕГЭ и ОГЭ: без нарушений, с ростом числа стобалльников

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров на еженедельной планерке Главы Чувашии доложил о предварительных итогах государственной итоговой аттестации в 2026 году. Кампания по сдаче экзаменов прошла в штатном режиме, без нарушений и происшествий. Особое внимание в этом году уделили безопасности: были заранее проработаны алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях, определены места укрытий, а также подготовлены запасы воды и сухих пайков для участников экзаменов.



В непростых условиях проявили себя сотрудники пунктов проведения экзаменов: в резервные дни основного периода ЕГЭ 22 и 23 июня из‑за угрозы ракетной атаки приходилось прерывать испытания. При этом все специалисты действовали чётко и слаженно, а сама внештатная ситуация не повлияла на психоэмоциональное состояние выпускников и не нарушила процедуру проведения экзаменов.



Важным элементом прозрачности экзаменационной кампании стало участие родительской общественности: второй год подряд родители привлекаются к независимому наблюдению за ходом экзаменов. В этом году более 180 родителей присутствовали на экзаменах, и ни одного замечания о нарушениях порядка от них не поступило. Это подтверждает высокий уровень организации и открытость процесса.



По итогам основного периода в экзаменах приняли участие около 5 тысяч выпускников 11‑х классов. В республике сохраняется устойчивый интерес к предметам естественно‑научного цикла. Более 60 % выпускников выбрали математику профильного уровня, заметно выросла доля сдававших физику — на 3,36 %, а химию выбрал каждый шестой выпускник (15,41 %).



Особого внимания заслуживают высокие результаты выпускников. В 2026 году значительно увеличилось число стобалльников: на данный момент зафиксирован 71 результат с максимальным баллом, причём 3 выпускника смогли набрать высший балл сразу по двум предметам. Особенно показательны успехи в естественно‑научных дисциплинах: по химии сто баллов получили 17 человек, по физике — 14, что стало лучшим результатом за последние 12 лет. Также заметно выросло число стобалльников по математике профильного уровня: если в 2025 году такой результат был у одного выпускника, то в 2026‑м — уже у шести. Среди тех, кто показал выдающиеся результаты, есть и выпускники сельских школ из 15 муниципальных округов республики.



Не менее значимые итоги подводятся и по экзаменам девятиклассников: в этом году ОГЭ сдали более 15 тысяч выпускников. Самыми востребованными предметами традиционно стали информатика, география и обществознание. При этом по ряду дисциплин — обществознанию, физике, биологии, химии, истории и географии — отмечен рост средних баллов по сравнению с прошлым годом. В целом же показатели по республике остаются на стабильно высоком уровне.

Сейчас у одиннадцатиклассников ещё есть возможность улучшить свои результаты: 8 и 9 июля предусмотрена пересдача одного из экзаменов. Для девятиклассников резервные дни основного периода проходят по 6 июля. Окончательные итоги ГИА‑2026 станут известны после 8 августа.



Источник: Минобразования Чувашии.

В Шумерлинском муниципальном округе в 2026 году окончили школу 106 выпускников 11-х классов. Из них одна выпускница (гимназия № 8) набрала 100 баллов на ЕГЭ по истории.

56 выпускников окончили школу с медалью, 30 из них — с золотой, 26 – с серебряной.