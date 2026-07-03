Отчаянная Улька

В 50-е годы прошлого столетия в Верхней Кумашке на нашей улице по соседству жила семья

Поповых. Муж Михаил, родом из деревни Тукас, и жена Ольга Понякова, местная красавица,

в юные годы работали в колхозе «1 Мая» трактористами. Сталинградский трактор СТЗ-1530 с огромными зубчатыми колёсами сельчане называли «качака-трактор» (качака в переводе на русский означает коза, козёл).

В последние годы Ольга Ивановна жила в городе у дочери. В 2012 году, приехав в родную деревню, она при разговорах поведала такую историю.

На курсах трактористов обучались девушки из разных деревень. Из Верхней Кумашки учились двое: она и Серафима Степанова.



После окончания курсов Ольга начала работать в родном колхозе трактористкой. Весной председатель колхоза с членами правления и трактористами решили начать первую пахоту на высохших склонах по правую сторону реки Кумашка. Но преградой для перегона тракторов стало весеннее половодье. Глубина была более метра. Кому-то из группы пришла в голову идея переправить трактор по срубленным толстым стволам ольхи, благо, речка была неширокая.

Подыскали пару деревьев, росших поблизости, спилили их по направлению поперек реки, подправили хлысты рычагами на ширину расположения зубчатых колес. Когда срубили мешающие сучья на стволе, председатель обратился к трактористам: «Ну, кто первый?» Мужчины, уже с опытом работы, что-то замешкались… Тогда юная трактористка Ольга неожиданно для собравшихся выпалила: «Я перееду!» Села за руль заведенного трактора и медленно направила железного коня, а точнее «козла», по стволам на другой берег. Все смотрели на движущийся трактор с юной Ольгой (звали ее по-чувашски Улька) за штурвалом как на цирковой номер. Когда Ольга, удачно переехав речку, остановила трактор, все наперебой хвалили ее за смелость, проходя по испытанным стволам к отчаянной трактористке-комсомолке. Вот так верхнекумашкинцы вышли на весенне-полевые работы первыми в районе.



Многие годы, уже на гусеничных тракторах, работали на колхозных полях трактористы Иван Пудов и Анатолий Волков. Честь и хвала им! Весной 1966 года нас, одиннадцатиклассников, посылали на практику к ним. Помню чувство гордости за себя, как тяжелый гусеничный трактор ДТ-54 легко поддавался управлению педалями и рычагами!



Н. Адёр, тракторист-машинист 3 класса.

На фото: Семья Поповых перед своим домом. Крайний слева – сосед Аверкий, затем отец семейства Михаил, дети Ваня, Коля, Шура и справа мать, Улька. Фото периода 1960—1965 гг.