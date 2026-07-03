Жители деревни Шумерли заботятся о безопасности и порядке

На улице Благовещенской состоялось общее собрание жителей, на котором был принят ряд важных решений.



Для обеспечения безопасности детей и взрослых на дорогах жители решили принять участие в программе «Ниме — народный бюджет» с проектом по установке знаков ограничения скорости и «лежачих полицейских» по своей улице. Помимо дорожных вопросов, обсудили поддержание порядка на улице в летний период.

Справочно

Подготовить и подать заявки на участие в «Ниме — народный бюджет» в 2027 году нужно по 15 августа 2026 года.

Рассмотрение заявок в местной администрации проходит по 1 сентября 2026 года.

Онлайн-голосование за проекты для городских жителей стартует 18 сентября на портале Народныйбюджет.чувашия.рф, для жителей сельской местности — на сайте «Чувашия онлайн».

Конкурсный отбор и утверждение победителей состоятся с 3 октября по 11 ноября 2026 года.



По информации Макс-канала администрации Шумерлинского округа.