Возводим мосты истории и дружбы через Суру

В преддверии Дня Республики группа краеведов из Шумерли — как опытных, так и начинающих исследователей — отправилась в поездку в Курмыш Нижегородской области. К ним также присоединились краеведы и генеалоги из Чебоксар. В течение нескольких часов участники знакомились с историей и экспонатами Курмышского краеведческого музея, а затем посетили Успенский храм и музей святого праведного Алексия в селе Бортсурманы.

В этот же день в музее Курмыша с визитом находилась Татьяна Львовна Грачева — председатель Нижегородского отделения Союза возрождения родословных традиций. Чувашские краеведы нашли множество общих тем для обсуждения и обмена опытом с ней.



Наша делегация приехала не с пустыми руками: Курмышский краеведческий музей пополнился уникальными экспонатами, переданными в дар этнологом, краеведом и собирателем старинных предметов Анатолием Никаноровичем Пояндаевым из Шумерли. Каждый из этих предметов — будь то зипун (в чувашском языке — сăхман), хлопчатобумажный кафтан, который носили чувашские девушки из верховой этнографической группы в 1930-х годах, фартук (саппун) или лапти — теперь займёт достойное место в новой экспозиции музея. Анатолий Никанорович с большим увлечением рассказывает об этнографической истории каждого из них, погружая слушателей в атмосферу прошлого.



Наталья Михайловна Кузьмина, Николай Иванович Ванеев, члены Союза чувашских краеведов, активно участвуют в подобных проектах по исследованию своей родословной, корни которой уходят в Симбирскую губернию, Курмышский уезд.



Все эти благородные инициативы, словно прочные сваи, закладывают непоколебимый фундамент для возведения мостов дружбы и сотрудничества между регионами и народами. Они, как невидимые нити, сплетают наши судьбы через общую историю и вечные традиции, объединяя и возвышая нас.



Огромная благодарность Александрине Вигилянской, хранительнице Курмышского музея, за интересную экскурсию!



Этот проект, начатый в преддверии Дня Республики, призван стать не разовой акцией, а долгосрочной программой, направленной на укрепление межрегиональных связей и сохранение уникального культурного наследия.



В. Ванеева, учитель.